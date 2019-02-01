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/Новости медицины

Почему хочется выпить: ученые сделали неожиданное открытие об алкоголе

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Чрезмерное употребление спиртных напитков, а также хронический алкоголизм приводят к длительным изменениям в активности генов.

В результате у человека возникает еще большая тяга к алкоголю. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета (США), сообщает "Лента.ру".

Они изучили гены, участвующие в регуляции поведения: PER2 и POMC. Первый отвечает за работу биологических часов организма, а второй формирует реакцию на стресс.

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Почему хочется выпить: ученые сделали неожиданное открытие об алкоголе

В исследовании приняли участие умеренно пьющие, а также люди, употребляющие значительное количество алкоголя (что определяется как пьянство), и алкоголики.

Оказалось, что при пьянстве и алкоголизме наблюдается повышенный уровень метилирования, подавляющего работу генов и снижающего скорость, с которой эти гены производят белки. Чем больше человек употреблял спиртное, тем сильнее были изменения.

Кроме того, после просмотра картинок, изображающих стрессовую ситуацию, люди с тягой к алкоголю испытывали большее желание выпить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что умеренное употребление алкоголя уменьшает риск смерти пожилых людей, которым была диагностирована сердечная недостаточность.

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Место
США
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