Грипп массово ''косит'' украинцев: как уберечься и что делать, если заболел

В этом году в Украину грипп пришел раньше. Его первыми жертвами уже стали 19 человек – среди них одна беременная, трое детей, а также два медработника. Последний случай произошел в Чернигове, тут умер 46-летний мужчина от осложнений. Основные причины смертей – позднее обращение к врачу и хронические заболевания.

Благодаря медицинской реформе в этом сезоне скорая часто отказывается приезжать на вызовы, когда человек жалуется на высокую температуру. А семейные доктора не хотят идти на вызовы, приглашая больных самим прийти в поликлиники и посидеть в очереди. Подробнее о ситуации в интервью OBOZREVATEL с заведующей отделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии им. Громашевского Аллой Мироненко.

Главное:

Как отличить грипп от ОРВИ;

Кому бояться гриппа в этом сезоне;

Что не следует принимать от гриппа.

— Алла Петровна, скажите, какие штаммы гриппа сейчас у нас гуляют и какой преобладает?

— В этом году мы столкнулись с двумя видами гриппа. Это Калифорния и Сингапур, группы А. Сейчас преобладает штамм гриппа А H3N2 Сингапур, который мы ждали и прогнозировали. Он самый опасный. Я уже говорила, что в прошлом году в Америке он унес 80 тысяч жизней, потому что к нему там не были готовы и не провели вакцинацию.

Алла Мироненко Укринформ

— Для кого он больше всего опасен?

— В первую очередь для маленьких детей. А также для пожилых, для людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно сосудистые заболевания, болезни почек. Потому что именно у них чаще всего возникают осложнения. Дети могут болеть H1N1, с которым они еще не сталкивались и не привиты, но у них, как правило, осложнений немного. Есть категория беременных, для которых H1N1 опасен. Они должны быть под особым присмотром.

Потому что группа риска H1 – астма, ожирение, сахарный диабет – такие люди взрослые уже сталкивались с этим вирусом, они защищены или привиты. В любом возрасте нужно адекватно реагировать на болезнь, никуда не ходить, обязательно обратиться к врачу, чтобы он послушал, нет ли там пневмонии. Это в любом возрасте нужно делать. Вот женщина в 47 лет умерла в Александровской больнице. Поздно обратилась, хотя у нее был сахарный диабет.

— Было уже зафиксировано несколько смертей. От какого именно штамма люди погибли?

— От разных, и от Сингапура, и от Калифорнии. Более точные данные должны быть в Минздраве. После вскрытия материалы направляют в лабораторию министерства.

— Скажите, какова основная причина гибели людей от гриппа?

— Позднее обращение к врачу. Я вам как раз привела пример в Александровской больнице.

— Все говорят, что нужно сразу обращаться к врачу. Но в этом году как никогда – скорая на высокую температуру не приезжает. Семейный врач не приходит, требует, чтобы мы явились к нему в поликлинику. Представляете, с температурой сидеть в очереди?

— Я вообще не представляю. Это не только опасно, но и представить себе этого не могу. Эта медреформа нас до добра не доведет, это может просто плохо кончиться для нашего населения. Получается, что родителям говорят, мол, придите с ребенком, когда температура спадет. А случай в Харькове с гибелью ребенка показывает, что температура спала, и ребенка не стало. Ведь родители не могут правильно оценить состояние ребенка и тяжесть болезни. Ребенок спит, то ли он просто спит, то ли уже в коматозном состоянии находится. Но если у ребенка высокая температура, то его точно должен осмотреть и прослушать доктор.

— На что нужно обратить внимание в начале болезни, как отличить грипп от ОРВИ?

— У ОРВИ и гриппа разное начало. При гриппе это резкий и высокий подъем температуры, головная боль, слабость, ломота в мышцах и суставах. Могут обостриться хронические болезни. В первые дни при гриппе может не быть насморка, кашля. При респираторных заболеваниях все начинается с респираторных проявлений – насморк, першение в горле, кашель, а температура может подняться позже, а может и не подняться вовсе.

— Скажите, каждый вид гриппа действует на определенные органы?

— Если грипп, то вирус способен размножаться в дыхательном эпителии, он такой ворсинчатый. Он покрывает наши бронхи и трахеи. Появляется сухой кашель. Отсюда может быть и осипший голос. По мере осложнения у человека может быть бронхит, трахеит, воспаление легких и тд.

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— Какие противовирусные препараты сейчас нужно иметь в аптечке?

— Один из немногих препаратов от гриппа это озельтамовин. Это действующее вещество, на его основе есть несколько препаратов, включая тамифлю. Однако он налево и направо не применяется, его не надо пить всем. Он применяется, если у человека есть опасность развития осложнений, или он имеет хронические заболевания. Или это пожилой человек. Кроме того эффективность препарата достаточна, когда его принимают в первые двое суток болезни. Если принимать его на 5 день, когда уже и бактериальная флора присоединилась, он только затрудняет выздоровление.

Ведь это химический препарат – он тоже должен расщепляться, выводиться, а это все дополнительное загрязнение организма. Он применяется в начале болезни, при тяжелых случаях с возможными осложнениями. Вообще при гриппе мало препаратов с доказанным механизмом действий. Остальные лекарства хоть и предлагаются как противовирусные, но их механизм не доказан. Либо это симптоматические препараты, они могут снять боль, сбить температуру, облегчить состояние пока организм сам не выработает защитные вещества.

— А жаропонижающие препараты?

— Тут нужно быть разумным. Если маленький ребенок горит и могут начаться судороги, то, конечно, нужно снижать температуру. Если взрослый, у него температура 38,5, то снижать ее не надо. Если уже 39 и он плохо переносит – в таком случае, конечно, нужно принять жаропонижающее. Потому что если мы сбиваем температуру, то можем повредить выработке собственного интерферона. Ведь это противовирусный белок, который образуется в организме в ответ на вторжение вируса. Но при нормальной температуре он не вырабатывается, только при повышенной. Поэтому если мы постоянно сбиваем температуру, то мы растягиваем болезнь.

— Иммуномодулирующие средства можно применять?

— Дело в том, что иммуномодулирующие препараты в Европе запрещены. Особенно они противопоказаны детям. Иммунная система у ребенка развивается, и в определенный период лимфоузлы увеличены, иммунная система работает усиленно. А мы ее еще и стимулируем. Так можно и до злокачественных образований дойти. В Европе такие препараты выписывают только взрослым и по показаниям. У нас же эти препараты разрабатывались для военных.

— Прививки от гриппа сейчас делать поздно, уже началась эпидемия?

— ВОЗ считает, что прививки можно делать всегда. Но надо понимать, что после прививки защитные антитела появятся через две недели. То где вы проведете эти две недели, чтобы не заразиться? Дома под замком? Потому что если через 3 дня вы заболеете, то получается, что прививку сделали зря. Лучше прививаться от гриппа осенью.

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