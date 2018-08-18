По глазам: найден способ определить неизлечимую болезнь на ранней стадии

Болезнь Паркинсона можно заметить на ранних этапах ее развития по тому, как истончается сетчатка.

При болезни Паркинсона гибнут нейроны, которые вырабатывают дофамин — важный гормон, отвечающий в том числе за мышечную активность, сообщает Neurology.

Ученые из Южной Кореи обнаружили, что первые признаки заболевания можно в буквальном смысле разглядеть в глазах: при гибели дофаминовых нейронов сетчатка пациента становится тоньше.

Авторы исследования пришли к выводу экспериментально. Для этого они провели полный осмотр глаза более чем у 100 человек.

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