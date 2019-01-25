Планирование беременности: что сделать в первую очередь

Планирование беременности включает в себя осознанное желание завести ребенка и полное обследование организма двух родителей с последующим лечением, если оно будет необходимо, а также отказ от вредных привычек.

OBOZREVATEL расскажет, какие действия надо провести, чтобы избежать многих проблем со здоровьем будущего малыша.

Лучше всего начинать подготовку минимум за три месяца до предполагаемого зачатия. Для начала будущим родителям стоит посетить гинеколога и уролога, чтобы удостовериться в отсутствии инфекций, которые передаются половым путем, и болезней, которые могут препятствовать зачатию. Если таковы имеются, то надо пройти курс лечения, а уже потом продолжать подготовку. Если паре больше 35 лет, и она не может зачать ребенка, то стоит обратиться к генетику. Консультации у других врачей назначают по результатам анализов.

Планирование беременности todaysparent.com

Анализы, которые надо сдать будущим родителям:

Мужчинам и женщинам надо сдать анализы на определение группы крови и резус-фактора для того, чтобы знать о возможном резус-конфликте.

Анализы для женщин:

флюрография, чтобы исключить туберкулез и новообразования в молочных железах;

УЗИ органов малого таза, чтобы выявить наличия патологий развития матки и состояния яичников;

анализы на антитела к краснухе, токсоплазмозу, герпесу, цитомегаловирусу, хламидиям, а также на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С;

анализ мочи для выявления заболеваний мочеполовой системы;

анализ крови на гормоны для женщин, у которых менструации идут нерегулярно или имеется лишний вес;

анализ крови на сахар;

коагулограмму (анализ крови на свертываемость);

анализ на половые инфекции — ПЦР (гонорея, хламидия, микоплазма, уреаплазма, кандидоз).

Также женщине стоит посетить стоматолога, так как в последнее время все больше специалистов связывают десна и зубы со здоровым протеканием беременности. Лучше сделать рентген и вылечить зубы и десна до планируемого события, потому что икс-лучи и уколы с обезболивающим вредны для организма будущей матери.

Еще женщине рекомендуется посетить окулиста, кардиолога, ЛОР-врача, гастроэнтеролога, уролога (и сделать УЗИ), эндокринолога, маммолога (и сделать УЗИ), аллерголога и диетолога.

Анализы для мужчины:

анализ на половые инфекции ПЦР (гонорея, хламидия, микоплазма, уреаплазма, кандидоз);

спермограмма — определяет количество и подвижность сперматозоидов. Может быть назначена, если беременность не наступает в течение года.

Отметим, что будущим родителям не стоит сильно переживать, если беременность незапланированная потому, что в первые десять дней зародыш еще не прикрепился к стенке матки и не присоединился к кровообращению женщины, поэтому к малышу вредные вещества с крови матери не поступают. Но после новости про беременность, надо сразу обратиться к врачу.

Планирование беременности luba-moya.com

Если здоровье обоих родителей в порядке, то можно приступать к следующей фазе подготовки – избавлении от вредных привычек. Минимум за три месяца паре нужно бросить курить (можно постепенно бросать сокращая количество сигарет и переходя на более легкие), не пить алкогольных напитков (иногда можно не больше 100 г хорошего вина в день), не злоупотреблять кофе, перейти на правильное питание: кушать больше овощей и фруктов. Следует учитывать, что отказ от вредных привычек может вызвать стресс, который лучше пережить до наступления беременности.

Также врачи рекомендуют женщинам за три месяца до зачатия начать принимать витамины с фолиевой кислотой и витаминные комплексы. Также стоит наладить питание для того, чтобы в организм будущей матери поступал йод, витамин А и витамин D. О витаминах и медикаментах лучше поговорить со своим врачом.

После всех стадий можно приступать к зачатию. По статистике, здоровая семейная пара занимается сексом два-три раза в неделю, исходя из этих расчетов обычно будущим родителям требуется для зачатия от нескольких месяцев до года.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о подверженных наркотической зависимости беременных женщинах, и что ждет их детей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся