Здоровые сосуды: новые возможности

Центр ангиохирургии и флебологии в Медицинской сети "Добробут",

возглавляемый Владимиром Герасимовым, специалистом с 23-летним опытом в сосудистой хирургии, уже имеет чем гордиться и динамично движется вперед, внедряя в практику ведущие медицинские технологии.

- Владимир Владимирович, насколько стремительно сегодня развивается сосудистая хирургия?

- Очень быстро! Если сравнивать методики, применяемые в начале нашей деятельности, с современными подходами, то увидим радикальные изменения. Мы практически полностью отказались от обычных операций, их выбирают лишь в редких случаях - при тяжелых осложнениях варикоза. Остальные - это современные малоинвазивные вмешательства.

- Речь идет даже о разработке собственной методологии лечения варикоза в ДОБРОБУТЕ?

- Ее суть - в сочетании всех известных эффективных методик в одну. Это позволяет принципиально изменить взгляд на варикоз, который считается хронической, неизлечимой полностью болезнью. Вместо этого мы доказываем, что во время одной операции возможно избавиться от всех пораженных сосудов. Она продолжается несколько дольше, чем та, что решает проблему фрагментарно, однако результат того стоит! Имея в арсенале все современные технологии, мы можем предлагать пациенту оптимальный для него вариант с учетом степени заболевания, финансовых возможностей и тому подобное.

- Какие новые решения будут внедряться в будущем?

- Среди новых методик - клеевая облитерация вен, когда в пораженный сосуд вводится специальный биоклей. Это даже не операция, а инъекционная манипуляция, которая не требует условий операционной и анестезии, а также ношение компрессионного трикотажа в постоперационный период. Фактически никакого дискомфорта! Однако, несмотря на простоту, применение такого подхода требует от сосудистого хирурга огромного опыта: клеевая облитерация не является универсальной и применяется только при определенных формах заболевания. Мы учились этой манипуляции в Великобритании, Германии, Прибалтике, на Кипре - и сегодня, когда методика является зарегистрированной в Украине, внедряем ее в ДОБРОБУТ.

- Сосудистые хирурги решают не только медицинские, но и эстетические проблемы – есть ли нововведения в сосудистой косметологии?

- Для избавления от сосудистых "звездочек" и "паучков" мы внедрили такую ​​пока малоизвестную методику, как криосклеротерапия - и сами были поражены прекрасным результатом. В отличие от распространенной микросклеротерапии, которая может вызвать синяки и гиперпигментацию, комбинация склерозанта с холодовым воздействием дает превосходный эстетический эффект - а именно это и нужно.

- Будет ли расширяться спектр вмешательств, осуществляемых на сосудах?

- Среди новых направлений - лечение варикоцеле с помощью лазерной терапии и склеротерапии. Такие операции запланированы к осуществлению уже в этом году.

- И в будущем можно будет ожидать новых прорывов?

- Есть несколько важных технологий, которые мы планируем взять на вооружение. В частности, мы сотрудничаем с турецкой фирмой, предлагающей очень интересные медицинские приборы, которые позволяют дистанционно удалять тромбы - двигаясь сосудами, роторы достигают "места назначения" и действуют с прицельной точностью. Такие технологии могут быть использованы для преодоления патологий вен и артерий. Собственно, вся хирургия сейчас тяготеет к как можно меньшей травматизации. Чтобы освоить эту технологию, наверное, поедем в Турцию - и будем внедрять ее в своей практике.

- Вы и Ваша команда уделяете слишком много внимания общению с коллегами, чтобы без внимания не осталась ни одна из эффективных методик. Есть ли в мире страны или конкретные медицинские центры, на которые нужно ориентироваться?

- На самом деле везде есть чему поучиться. Так, например, в Бразилии было предложено эффективнейшую из методик удаления сосудистых звездочек. В Прибалтике очень активно используются лазерные технологии. Склеротерапия широко применяется в Великобритании и Германии. А у итальянцев мы "подсмотрели" ехосклеротерапию, которая позволила существенно снизить время проведения операций и хирургическую травматизацию. В общем, вместо того чтобы делать акцент на одном из возможных подходов, мы пошли своим путем - объединяем эффективные решения воедино и предлагаем их в ДОБРОБУТ, чтобы иметь возможность помочь пациенту с любыми проблемами.

- В лечении артериальных патологий ДОБРОБУТ также имеет немало достижений и планов?

- Да, у нас есть наработанные собственные комплексные методики лечения и ведения пациентов. Сейчас мы ставим перед собой задачу по развитию таких направлений как операции на сонных артериях, на брюшной аорте при аневризмах, на осуществлении всего спектра манипуляций при поражениях артерий нижних конечностей.

Мы имеем все возможности для того, чтобы стать центром, который будет предоставлять все услуги в области сосудистой хирургии.

Получить консультацию хирурга-флеболога можно по телефонам: 044/097 4952888.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!