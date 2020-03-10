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/ Флебология

Варикоз при беременности: врач подсказала, как его предотвратить

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Большинству женщин беременность приносит не только радостные моменты, связанные с ожиданием малыша, но и некоторое трудности со здоровьем.

Одной из наиболее распространенных проблем у будущих мам является варикозное расширение вен. "Больше половины беременных сталкиваются с этой проблемой, – говорит репродуктолог Мария Жарова. – Тяжесть, боль в ногах… И чем больше срок, тем хуже эти ощущения. Виной этому, как правило, варикоз".

"Обычно при нормальном состоянии в вене поток крови движется по направлению к сердцу, что гарантируется нормальной работой полулунных клапанов, находящихся в стенке вены. Помимо того, во время ходьбы сокращения мышц голени помогают толкать кровь наверх. Но при нарушении работы этих самых клапанов кровь начинает скапливаться в нижних конечностях", - объяснила эксперт, добавив, что это явление врачи и называют варикозной болезнью.

По словам врача, причина нарушения работы клапанов в увеличении вены в ширину (то есть клапан не закрывает весь просвет) или потере им нормальной эластичности, что встречается у беременных. "Но это не единственный фактор. Сюда относят и наследственность, и нарушение гормонального фона, и сидячий образ жизни, и пр.", – отметила Жарова.

Большинство женщин при беременности страдают от варикоза

Большинство женщин при беременности страдают от варикоза

Ivona

Так, у беременных можно выделить три основные причины развития этой болезни:

– С каждым месяцем увеличивается объем циркулирующей крови в организме будущей мамы, а значит венозные клапаны просто не справляются с нагрузкой;

– Матка растет и постепенно "придавливает" нижнюю полую вену, по которой кровь оттекает от ног к сердцу. То есть создается механическое препятствие потоку крови;

– Изменяющийся гормональный фон.

Доктор подчеркнула, что чаще варикозное расширение вен у беременных развивается на ногах, но также может появляться на наружных половых органах и даже в малом тазу.

"Если в вашей семье есть предрасположенность к варикозу, то помните о его профилактике. Больше двигайтесь, не оставайтесь подолгу в одном положении (сидя или стоя). Старайтесь чаще приподнимать ноги в положении лежа. Это простое упражнение отлично помогает справиться с проблемой", – рекомендует репродуктолог.

Также, по ее словам, предотвратить развитие варикоза помогут несложные физические нагрузки и лечебное компрессионное белье (помогает улучшить кровоток в сосудах, нормализовать питание кожи и подкожной клетчатки).

Вместе с тем врач добавила, что при варикозе случаются тяжелые случаи, когда необходимо хирургическое вмешательство, потому при появлении болезни стоит обратиться к флебологу.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Беременность и роды
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