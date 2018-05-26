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Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
Детский врач, телеведущий Все статьи автора

Варикоз: 10+1 способ профилактики и лечения

1.6т

1. Контроль веса, правильное питание.

Ожирение — реальный фактор риска. Диета — реальный путь к улучшению состояния.

Здоровые жиры + сложные углеводы + достаточное количество белка. Меньше соли (натрия хлорида), больше калия и клетчатки.

2. Не допускать обезвоживания.

Оценивать потери жидкости (потливость, жара, физические нагрузки, сухой воздух) и своевременно их восполнять посредством питья. Дефицит жидкости → сгущение крови. Сгущение крови → нарушение венозного кровообращения + склонность к образованию тромбов.

3. Отказ от курения.

4. Избегать ситуаций, когда приходится длительно и неподвижно сидеть или стоять.

Если избегать не получается — изменять положение тела, переминаться, растягивать и массировать мышцы, совершать самые разнообразные движения ногами, по возможности делать хотя бы несколько шагов. Естественно, все в рамках здравого смысла и с учетом ситуации, в которой вы оказались.

5. Гимнастика.

Идеальное упражнение — ходьба.

Прекрасно — плавание и велосипед.

Йога — все позы, при которых ноги находятся выше уровня сердца.

6. Положение "ноги выше уровня сердца" — 3 раза в день по 15 минут.

7. "Нет" высоким каблукам.

8. Исключить одежду, которая может сдавливать сосуды в паху или промежности.

9. Компрессионные чулки.

Интенсивность компрессии согласовать с врачом.

10. Специальная рекомендация для беременных: сон на левом боку.

Матка сдавливает одну из крупных вен. В силу анатомических особенностей, в положении на левом боку это давление меньше.

10+1. Руководствоваться здравым смыслом и не доверять рекламе, в которой аморальные бандиты от имени доктора Комаровского продают фуфломициновые мази для лечения варикоза.

Пусть им, мерзавцам, наживающимся на людской наивности/доверчивости, эти мази станут поперек вены…

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Тема
Здоровье
Объекты
Советы врача здоровье
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