Продлевает молодость и спасает от инфаркта: врач рассказал о пользе донорства

Донорство крови – одна из самых доступных форм благотворительности – пожертвовать средства под силу не всем, а вот поделиться своей кровью может большинство.

"Сдавать кровь не сложно, но останавливает большинство страх перед этой процедурой, - говорит врач Виктор Литвиненко. – Хотя на самом деле, став донором, человек не только помогает другим, но и получает ряд преимуществ для самого себя. Потому бояться не стоит".

MedOboz разузнал несколько фактов в пользу донорства и выяснил, кому эта процедура запрещена.

Нормализует давление и спасает от инфаркта

Периодическая сдача крови помогает поддерживать правильный уровень глюкозы и железа в крови. А это в свою очередь способствует препятствованию активных окислительных процессов, известных вредителей кровеносной системы и провокаторов сердечно-сосудистых заболеваний.

Так что отправляясь несколько раз в год в пункты сдачи крови, вы автоматически спасаете себя от скачков артериального давления, инсультов, инфарктов и пр.

Омоложение организма

После того, как вам сделали забор крови, в организме запускаются активные восстановительные процессы (при других обстоятельствах они не настолько интенсивны). Так, происходит стремительное деление клеток, в частности, кровяных, чтобы поскорее возместить затраты. Выходит, что вместо забранной крови "рождается" молодая, которая питает с новой силой все ткани тела. Это положительно сказывается как на состоянии внутренних органов, так и на внешности.

Улучшение психоэмоционального состояния

Поделившись своей кровью с тем, кому она нужна, на подсознательном уровне у вас возникает ощущение собственной значимости для окружающих. Особенно это важно в периоды психоэмоционального упадка (сезонная хандра, жизненные неурядицы и т.д.). В частности, осознавая совершение хорошего поступка и помощи другим, в организме повышается уровень гормонов "радости" - эндорфинов, серотонина и других, от чего улучшается настроение и общее самочувствие.

Как бонус - бесплатное медобследование

Помимо всего вышеперечисленного, вы получаете еще одно преимущество донорства – бесплатное медобследование. Так, перед тем, как у вас возьмут кровь, вас осмотрит врач, а также проведут лабораторный анализ крови, при котором вас проверят на наличие возбудителей таких серьезный заболеваний, как гепатит В и С, ВИЧ, сифилис и др. Причем в случае обнаружения неладного вас проинформируют в конфиденциальном порядке.

Кто может стать донором?

Медики говорят, что кровь можно сдавать несколько раз в год: мужчинам не более пяти раз, женщинам – до четырех, при этом интервал между сдачами должен быть не меньше 60 дней (чтобы дать организму полностью восстановиться).

Но стать донором может не каждый. Так, не будут брать кровь у беременных, кормящих грудью мам, а также при наличии воспалительных заболеваний, инфекций и аутоиммунных процессов в организме.

Кроме того, донорство придется отложить, если вы в течение последних шести месяцев перенесли хирургическое вмешательство, а в течение года делали тату или пирсинг.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какая группа крови считается самой опасной.

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