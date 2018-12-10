Статистические данные говорят о том, что у 30-70% женщин наблюдается депрессивное состояние накануне "критических дней". Шансы повышаются, если в анамнезе есть определенные психические расстройства.

Эмоциональное состояние женщины меняется в зависимости от фазы менструального цикла. В первой фазе отмечается стабильное настроение, во второй (за пару недель до начала менструации накануне наступления "критических дней") может понижаться настроение вследствие нарушения содержания женских гормонов.

В исследованиях Бристольского университета (Великобритания) было обнаружено, что снижение уровня прогестерона приводит к снижению концентрации его метаболита аллопрегнанолона, который обладает седативным действием.

У женщин возникает эмоциональная нестабильность, настроение становиться переменчивым и неустойчивым: радость может вдруг смениться подавленностью и обиженностью, плаксивостью. Есть вероятность появления дисфории, когда наблюдается подавленное, гневливое немотивированное эмоциональное состояние.

Но "критические дни" наблюдаются у практически всех женщин, а ПМС с характерной симптоматикой, где доминирует депрессивная, наблюдается далеко не у всех. Может, не во всем виноваты гормоны?

Безусловно, на ухудшение психического состояния женщин в этот период влияет также личностные их особенности. Мы знаем, что некоторые женщины ну уж очень любят таким образом обращать на себя внимание. Также на возникновение и протекание ПМС, и депрессии в том числе, в какой - то мере влияет перенасыщение тканей (особенно головного мозга) жидкостью (теория "водной интоксикации"), а также наличие стрессовых факторов, невротических расстройств, дисфункции щитовидной железы и др.

В период перед менструацией может быть повышенная тревожность, возникать беспричинные страхи, которые часто могут сочетаться вместе с нарушениями сна, мышечным напряжением, трудностью в концентрации внимания при выполнении работы. И среди этой разнообразной симптоматики часто доминирует угнетенное, грустное, подавленное настроение, то есть наблюдается депрессия.

Важно отличать депрессивное состояние при ПМС, от эндогенной и психогенной депрессии,

1. Эндогенная депрессия не зависит от фаз менструального цикла, но может усугубляться в период ПМС (депрессивная фаза при биполярном аффективном расстройстве или депрессивный эпизод рекуррентного депрессивного расстройства).

2. Психогенная депрессия возникает после психотравмы. В разговоре женщина может часто упоминать какое-то тяжелое событие и мысленно возвращаться в прошлую ситуацию, то есть во время депрессивного состояния сохраняется фиксация на психотравмирующей ситуации.

Пониженное настроение, которое появляется в предменструальном периоде во время ПМС по окончанию периода "критических дней", как правило, исчезает, и эмоциональное состояние у женщины восстанавливается.

А что делать тем женщинам, у которых ПМС протекает тяжело и не дает не только им вести обычную жизнь, но и мешает другим людям, которые находятся рядом с ними? Это вовсе не "такая женская доля", болезненное состояние поддается при необходимости медикаментозной коррекции.

Среди мужчин часто встречается недопонимание и скептическое отношение к "ухудшению характера один раз в месяц". Они считают, что женщину в эти дни "лучше не трогать", а она как раз особенно нуждается в этот период во внимании и заботе. Но если ваш мужчина занят, займите себя приятными делами. Пригласите подругу на чай, пройдитесь с ней по магазинам, купите себе новые духи или кофточку. Физические упражнения, как это не банально не звучит, в умеренном количестве способствуют выработке серотонина, шоколад, а также продукты, богатые микроэлементами (калием, магнием, кальцием) и витаминами А, Е, В6, могут положительно влиять на баланс эстрогенов, активизируя их обмен.