Найдено средство победить венозную недостаточность и тромбофлебит

С тех пор, как далекие предки человека научились ходить на двух ногах, они несут на себе дополнительную нагрузку. Платой за прямохождение является также повышенный износ кровеносных сосудов на нижних конечностях, который рано или поздно выливается в венозную недостаточность, а при более негативном развитии событий – в тромбофлебит.

Первые стадии заболевания выглядят в виде всем известной венозной "сетки" на ногах. Чаще всего дополнительными факторами развития венозной недостаточности и тромбофлебита являются:

- длительное пребывание на ногах (чаще всего этим страдают продавцы, официанты, парикмахеры, работники других профессий, требующие длительного нахождения стоя);

- беременность, поскольку, кроме лишнего веса, плод мешает нормальному кровообращению в малом тазу;

- избыточный вес, поскольку он является дополнительной нагрузкой на нижние конечности и всю кровеносную систему в целом;

- гормональный дисбаланс;

- курение, т.к. никотин оказывает вредное воздействие на кровеносные сосуды.

К числу вредных факторов следует также отнести частый подъем тяжестей, тесную одежду, даже чихание или кашель – факторы, при которых повышается внутрибрюшное давление. Как следствие, нарушается работа клапанов кровеносных сосудов, и кровь перестает нормально циркулировать по кровеносной системе, а в нижних конечностях происходит застой крови, вызывающий воспалительные процессы, нарушение работы кровеносных сосудов ног.

Симптомами начинающихся осложнений венозной недостаточности, когда уже пора принимать серьезные меры, относят:

- отеки ног;

- боль;

- чувство тяжести в ногах, в особенности в конце дня;

- частые судороги икроножных мышц.

Отсутствие своевременного лечения может привести к:

- развитию тромбофлебита;

- тромбозу глубоких вен;

- кровотечениям.

ВЕНОДА – комплексное решение проблем венозной недостаточности

Лечение венозной недостаточности должно быть направлено на борьбу, как с причиной, так и с последствиями заболевания. Таким образом, необходимо применять препараты местного действия для снятия отеков, судорог, болевых ощущений, но также важно принимать венотонические средства системного действия. Венотоники – это препараты, регулярный прием которых нормализует состояние кровеносных сосудов, а также предупреждает появление и развитие венозной недостаточности.

В результате поисков комплексного решения указанных проблем австрийские ученые из компании SANWEZZA разработали венотоник ВЕНОДА® - гель и капсулы, в производстве которых применялись растительные экстракты французских компаний EUSA и NATUREX.

В результате были изготовлены два венотонических препарата:

- капсулы ВЕНОДА® для системного применения при венозной недостаточности;

- гель ВЕНОДА® для наружного применения.

Компоненты капсул ВЕНОДА® обладают ангиопротекторным, венотонизирующим, противоотечным, антиагрегантным и анальгезирующим эффектом.

- экстракт семян конского каштана, содержащий витамины групп А, К, Р и В, биофлавоноиды, эсцин;

- эсцин - подавляет воспаление, повышает тонус сосудов, укрепляя их стенки, способствует улучшению кровообращения, циркуляции лимфы, предупреждая развитие отеков, устраняя один из самых негативных симптомов – ощущения тяжести в ногах, нарастающего к концу рабочего дня;

- диосмин и гесперидин, содержащиеся в плодах померанцевого (апельсинового) дерева, укрепляют стенки сосудов, способствуют активизации сосудистого тонуса, что снижает застой крови и лимфы, способствуют улучшению микроциркуляции и трофики в тканях, проявляя антиагрегантный и противоотечный эффект. Гесперидин, кроме того, обладает еще и антиоксидантными свойствами.

Для устойчивого продолжительного венотонического эффекта капсулы ВЕНОДА® рекомендуется применять курсами, по 2-3 месяца, принимая по 2-3 капсулы в течение дня. ВЕНОДА® помогает не только при венозной недостаточности нижних конечностей – его венотонический эффект также способствует уменьшению геморроидальных узлов.

Если вы хотите как можно скорее избавиться от симптомов венозной недостаточности - отеков ног, ощущений тяжести и усталости в ногах, применяйте одновременно с капсулами ВЕНОДА® также и гель ВЕНОДА®.

Гель ВЕНОДА® ускорит лечение венозной недостаточности и тромбофлебита

Гель ВЕНОДА® содержит, кроме экстракта конского каштана, троксерутин, а также ментол и экстракт экзотического растения Гинкго билоба.

Троксерутин обладает ярко выраженным ангиопротекторным эффектом, способствуя снижению проницаемости кровеносных сосудов. Его регулярное применение вызывает улучшение трофики в тканях, оказывая противовоспалительный и антиагрегантный эффект.

В устранении патологической симптоматики важную роль играет экстракт листьев Гинкго билоба. Данный компонент содержит вещества, применение которых препятствует образованию тромбов, активизирует кровообращение в тканях ног, а также способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов.

Ментол, который также есть в составе геля, оказывает раздражающее действие на кожные рецепторы. Производит отвлекающий и обезболивающий эффект.

При применении геля ВЕНОДА® до 2-3 раз в день боль и отечность, вызванные венозной недостаточностью, уменьшаются, пациент чувствует заметное облегчение. Для закрепления достигнутых результатов применение геля должно быть длительным и регулярным.

Таким образом, применение капсул и геля ВЕНОДА® позволяет устранить как причину, так и последствия венозной недостаточности, благодаря комплексному воздействию на организм человека.