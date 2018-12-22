Компрессионный трикотаж против варикоза – стоит ли платить больше за бренд?

Компрессионный трикотаж успешно используется для профилактики и входит в схему лечения варикозной болезни в комплексе с медикаментозной терапией. Он представляет собой эластичное белье в виде чулок, колгот, гольфов, которое создает градуированное давление на нижнюю конечность с максимальной силой сдавливания в районе лодыжки и постепенно спадающее по направлению к бедру.

Что нужно знать о компрессионном трикотаже?

В первую очередь, компрессионный трикотаж – это изделие медицинского назначения, которое должно обеспечивать терапевтический эффект и, главное не навредить здоровью человека.

Компрессия распределяется следующим образом: 100% приходится на область лодыжки, 50-80% под коленом, 20-40% в районе бедра – именно такое давление обеспечивает медицинское воздействие – ослабленные венозные клапаны смыкаются и выталкивают кровь вверх, препятствуя ее застою.

В зависимости проблематики человека компрессионный трикотаж делится по классам компрессии:

0 или класс А – профилактический с наименьшей степенью давления до 15 мм. Используется для предотвращения отеков, особенно при длительном пребывании на ногах или наоборот – длительном сидении, при ношении высоких каблуков, при наследственной склонности к варикозу. Такой класс компрессии, как правило используют, если еще нет признаков болезни.

1 класс – имеет степень давления 18-22 мм. рт. ст. Его применяют как для профилактики, так и при начальных стадиях варикозной болезни – отеках и тяжести в ногах, сосудистых звездочках, единичных расширенных венах.

2 класс– степень давления составляет 23-32 мм. рт. ст. Его применяют при выраженных варикозных венах, хронической венозной недостаточности, поверхностном тромбофлебите, после оперативных вмешательств на венах.

3 класс компрессии – давление 33-46 мм. рт. ст. Используется при тяжелых проявлениях лимфовенозной недостаточности.

4 класс компрессии – давление от 46 мм. рт. ст. – наиболее редко используемый вариант, применяется при лимфедеме (слоновости), врожденных аномалиях венозной системы.

Класс компрессии назначает лечащий врач.

От чего зависит цена компрессионного трикотажа?

Сегодня в Украине представлено множество торговых марок антиварикозного трикотажа и цена не него разнится порой в 2-3 раза.

Так стоит ли переплачивать за бренд и наоборот – будет ли эффективно использование более дешевого варианта, если по сути изделие выполняет аналогичные функции?

Самое важное – это правильное распределение давления, только тогда он будет эффективным средством терапии и профилактики и не навредит здоровью. Основным фактором, который определяет качество – это специализированное оборудование на котором его производят и оборудование, на котором проходит контроль компрессионных свойств изделия.

Известные бренды, которые дорожат своей репутацией производят компрессионный трикотаж только на высокоточном оборудовании, ведущих производителей. Такие станки очень дорогие, и следовательно, производимые на них изделия тоже не могут стоить совсем дешево.

Антиварикозный компрессионный трикотаж никогда не маркируется в DEN (это показатель плотности изделия), а только в миллиметрах ртутного столба, которые показывают уровень давления.

Это первоочередные факторы, которые следует учитывать при выборе производителя компрессионного трикотажа, но есть и второстепенные, которые тоже не маловажны при применении изделия:

Комфорт в ношении – компрессионный трикотаж, особенно при наличии заболеваний венозной системы необходимо носить ежедневно, поэтому очень важно обратить внимание на структуру материала. Чем эластичней ткань, тем она приятней коже, тем комфортнее человеку. Нередки случаи, когда отказывались от ношения из-за дискомфорта.

Компрессионный трикотаж обязательно должен быть представлен изделиями с открытым и закрытым носком – врачу может потребоваться наблюдение за пальцами пациента, кроме того это важно учитывая сезон – холодный или теплый.

Очень важно наличие широкого размерного ряда и различной длины изделия для оптимального подбора, учитывая индивидуальные особенности человека.

Компрессионный трикотаж – изделие медицинского назначения, он обязательно должен быть зарегистрирован согласно законодательству Украины и отвечать мировым стандартам качества – обязательно изучите маркировку на коробке.

При выборе производителя компрессионного трикотажа все это должно быть учтено, если Вам подходит качество, и Вы уверены эффективности – покупать премиум-бренд или более демократичный – решение за Вами.

Компрессионный трикотаж Pani Teresa – европейское качество по приемлемой цене

Бренд Pani Teresa – лидер рынка компрессионных и ортопедических изделий в Польше. В 2015 году компания была приобретена швейцарским концерном Sigvaris Group - №1 в мире по производству компрессионного трикотажа и сегодня весь технологический процесс производства находится под строгим контролем качества управляющей компании.

Изделия компании производятся на высокоточном современном оборудовании, такое же применяют большинство известных производителей премиум-сегмента, из качественного экологически безопасного сырья.

У производителя в ассортименте несколько линеек – базовая и премиум серии, компрессионный трикотаж для путешествий, госпитальный антиэмболический трикотаж, изделия для беременных женщин и для мужчин.

Компрессионный трикотаж Pani Teresa зарегистрирован согласно законодательству Украины, отвечает требованиям европейской директивы к изделиям медицинского назначения 93/42 EWG, отвечает стандарту качества ISO 9001:2015 и ISO 13845:2012 для производства и продажи изделий с компрессионными свойствами и имеет сертификат экологической безопасности Oeko Tex Standart 100.

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