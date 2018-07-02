5 супер упражнений для профилактики варикоза

Варикоз, в отличие от распространенного мифа, отнюдь не возрастное заболевание. Ему подвержены даже молодые люди – всему виной образ жизни.

Так, к развитию варикоза может привести сидячая работа или наоборот – постоянное нахождение на ногах, неправильное питание, постоянное обезвоживание и многие другие факторы.

В любом случае, избавиться от варикоза очень сложно, а вот предотвратить – можно.

MEDOBOZ подготовил для вас 5 самых эффективных упражнений, которые помогут предотвратить варикозное расширение вен. Они помогут проработать мышцы голени, укрепить сосуды и улучшить кровообращение в ногах, а значит избавить от отеков и застоев.

Велосипед

Лягте на спину (не важно, на кровать или на пол), руки вдоль туловища, ноги вместе. Начинайте делать вращательные движения ногами, как будто крутите педали большого велосипеда (максимально сгибайте и разгибайте ноги). Проделывайте упражнение утром и вечером, повторяя на каждую ногу по 30 раз за подход.

Разведение ног

Исходное положение – как в предыдущем упражнении. Сначала поднимите до прямого угла с торсом прямые ноги, затем максимально широко раздвиньте их, задержитесь так на 3 секунды, а после сведите вместе, соприкоснувшись с кончиками пальцев ног. Вернитесь в ИП. Повторите все 20 раз.

Часы

Встаньте ровно на коврик или другую мягкую поверхность. Поднимите одну ногу максимально высоко. Поворачивайтесь, стоя на одной ноге, по часовой стрелке. Сделайте 20 кругов. Повторите на другую ногу.

Шалтай-болтай

Сядьте, ноги вытяните перед собой, спина расслаблена. Поочередно тянитесь пальцами ног от себя и к себе, напрягая максимально голеностоп и задерживаясь в крайней точке на 3 секунды. Повторите по 30 раз для каждой ноги.

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Балерина

Такой элементарный прием, как подъем на цыпочки – также один из самых эффективных в вопросах профилактики варикоза. Это отличный способ растянуть мышцы и избежать спазмов благодаря давлению, которое это упражнение оказывает на ноги.

Так, старайтесь по 15-20 минут в день ходить на цыпочках либо при случае подниматься на пальцы и опускать на пятки, например, пока ждете транспорт на остановке либо стоите в очереди в магазине.

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