Первые роботизированные аптеки Украины дарят покупателям "Робознижки"

В аптеках под брендами "Аптека низких цен", "Аптека Копейка", "Благодия" ежедневно действуют акции и скидки на ряд товаров. В разгар зимы фармбренды для своих покупателей снизили цену на самые нужные в это время года товары в рамках "высокотехнологичной" акции "Робознижки".

В рамках акции покупатели получают весомые скидки до 20%* на ряд товаров. Это прекрасная возможность сделать покупки по сниженным ценам. Среди акционных предложений много товаров, пользующихся спросом именно в холодное время года, — противовирусные препараты, специальные леденцы и чаи. Помимо этого, скидка распространяется на медицинские изделия, средства для детской и женской гигиены, витамины, средства по уходу за полостью рта и многое другое.

Акция "Робознижки" проходит с 01.12.2018 по 30.01.2019 года в аптеках под брендами "Аптека низких цен", "Аптека Копейка", "Благодия" по всей территории Украины.

Информацию о цене на товар до и после применения скидки, о соотношении к предыдущей цене реализации и об ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также процент скидки можно узнать у провизоров аптек.

На правах рекламы.

*Под скидкой имеется ввиду снижение обычной цены реализации акционных товаров.