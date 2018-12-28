Пересадка органов в Украине под угрозой: врачи отказались оперировать

Пересадка органов в Украине оказалась под угрозой, так как с 1 января врачи могут остановить все операции. Медики отказываются оперировать под угрозой уголовной ответственности.

В парламентском комитете просят силовиков не открывать уголовных производств на врачей, если те осмелятся на пересадку в начале нового года. Депутаты готовы предоставить гарантии, но полиция и прокуратура уверяют, что никакие письма или разъяснения не имеют юридической силы перед законом, передает ТСН.

Как выход предлагается отсрочить действие нового закона на год.

Пересадка органов в Украине ТСН

"Сейчас достигнута временная договоренность. Запланированные трансплантации будут назначаться на вторую половину января. Если нужна немедленная пересадка, тогда операция проводится, потому что в случае отказа врачи ответят за неоказание медицинской помощи", — пояснила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

В первый рабочий день нового года, 15 января, депутаты ВР якобы готовы проголосовать за отсрочку нового закона о трансплантации на год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2019 года могут прекратиться все операции по трансплантации органов, так как не заработала Единая государственная информационная система трансплантации.