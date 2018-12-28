МоваЯзык
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новости медицины

Пересадка органов в Украине под угрозой: врачи отказались оперировать

3.3тЧитать материал на украинском

Пересадка органов в Украине оказалась под угрозой, так как с 1 января врачи могут остановить все операции. Медики отказываются оперировать под угрозой уголовной ответственности.

В парламентском комитете просят силовиков не открывать уголовных производств на врачей, если те осмелятся на пересадку в начале нового года. Депутаты готовы предоставить гарантии, но полиция и прокуратура уверяют, что никакие письма или разъяснения не имеют юридической силы перед законом, передает ТСН.

Как выход предлагается отсрочить действие нового закона на год.

Новости
Украинцы на грани смерти: стала известна опасность скандального закона об органах

Пересадка органов в Украине

Пересадка органов в Украине

ТСН

"Сейчас достигнута временная договоренность. Запланированные трансплантации будут назначаться на вторую половину января. Если нужна немедленная пересадка, тогда операция проводится, потому что в случае отказа врачи ответят за неоказание медицинской помощи", — пояснила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко.

В первый рабочий день нового года, 15 января, депутаты ВР якобы готовы проголосовать за отсрочку нового закона о трансплантации на год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2019 года могут прекратиться все операции по трансплантации органов, так как не заработала Единая государственная информационная система трансплантации.

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины