УкрEngРус
Регистрация

Пересадка органов украинцам: сколько заплатим

Читать новость на украинском

Операции по пересадке органов в Украине благодаря закону о трансплантации будут стоит гораздо дешевле, чем за границей.

Об этом OBOZREVATEL рассказала народный депутат от Блока Петра Порошенко, глава комитета по здравоохранению Ольга Богомолец.

"Мы потратили за десять лет 2 млрд гривен на лечение наших пациентов за рубежом. Сегодня операция по трансплантации костного мозга в Беларуси стоит 150 тыс. евро. В Украине мы сможем эту операцию сделать в 3-5 раз дешевле", - отметила нардеп.

Новости
Все в доноры: к чему приведет разрешение на трансплантацию в Украине

По ее словам, это значит, что за эти же деньги мы сможем вылечить больше пациентов и дадим работу нашим врачам.

"В этом году на лечение за рубежом мы выдели 700 млн грн, в основном это трансплантация и пересадка костного мозга. Теперь эти деньги будут оставаться в стране", - подытожила Богомолец.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцам рассказали, возможна ли активизация "охотников за органами".

Персона
Ольга Богомолец
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

зарегистрироваться

Блоги медицины

Новости медицины