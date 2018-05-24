Пересадка органов украинцам: сколько заплатим

Операции по пересадке органов в Украине благодаря закону о трансплантации будут стоит гораздо дешевле, чем за границей.

Об этом OBOZREVATEL рассказала народный депутат от Блока Петра Порошенко, глава комитета по здравоохранению Ольга Богомолец.

"Мы потратили за десять лет 2 млрд гривен на лечение наших пациентов за рубежом. Сегодня операция по трансплантации костного мозга в Беларуси стоит 150 тыс. евро. В Украине мы сможем эту операцию сделать в 3-5 раз дешевле", - отметила нардеп.

По ее словам, это значит, что за эти же деньги мы сможем вылечить больше пациентов и дадим работу нашим врачам.

"В этом году на лечение за рубежом мы выдели 700 млн грн, в основном это трансплантация и пересадка костного мозга. Теперь эти деньги будут оставаться в стране", - подытожила Богомолец.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцам рассказали, возможна ли активизация "охотников за органами".