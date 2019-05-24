Мариуханна и не только: как в Украине хотят объявить войну раку

В Украине изменят подход к борьбе с раком. Ежегодно в стране тысячи людей умирают от онкологии. Помимо экологических проблем, остро стоит вопрос с своевременным и качественным лечением.

Поэтому в Минздравоохранения анонсировали новые правила борьбы с этой болезнью уже с 2020 года, а в парламенте готовятся принять закон о легализации каннабиса в медицинских целях.

Есть ли перспективы у этой идеи и как будут бороться с раком в Украине — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В парламенте готовы легализовать марихуану. Пока только в медицинских целях;

Мировым опытом доказано, что каннабис в медицинских целях идет на пользу людям. Его используют во многих странах ЕС в случае рака и других заболеваний;

Отдельно за борьбу с онкологией возьмутся и на уровне министерства здравоохранения. И. о министра Ульяна Супрун анонсировала увеличение финансирования онкопрограм с 2020 года.

Каждый шестой житель Украины умирает от рака, что в среднем составляет около 85 тысяч человек в год.

Зачем легализовать марихуану в Украине?

Разговоры о легализации каннабиса в медицинских целях в Украине ведутся давно. Еще в начале 2019 года на сайте украинского парламента появилась петиция за официальное введение такого вида медикамента в отечественных больницах.

При тяжелых болезнях марихуана помогает расслабиться, уснуть, снять стресс и резкие боли. В частности, использование травы в медицинских целях может существенно облегчить жизнь онкобольным.

Медицинский каннабис

Активно поддерживают его легализацию и на уровне общественных организаций, которые объединяют людей, победивших рак. Часто у них попросту не было легальной возможности купить каннабис, им пришлось “доставать” его на черном рынке.

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“Прекрасно действует как снотворное, ведь один из распространенных побочных эффектов лечения — потеря сна. Препараты не помогают, а вот конопляное масло или затяжка дыма позволяет человеку уснуть. Снижается тошнота и рвота, а после химиотерапии это важно. Уходят спазматические боли. У нас в сообществе много женщин принимают конопляные препараты, имею ввиду и тех, кто живет заграницей, и наших. Если берем людей, которые на 4-й стадии рака и чувствуют себя плохо, то родственники вынужденны завозить марихуану нелегально, чтобы хоть как-то облегчить страдания”, — рассказала OBOZREVATEL глава сообщества "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко.

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Супрун также неоднократно продвигала идею легализации и публично заявляла, что каннабис в больницах и “травка с черного рынка” — однозначно разные вещи.

В итоге парламент перешел к конкретным действиям. 20 мая на сайте Рады был зарегистрирован проект закона №10313, авторством 101 народного депутата, за легализацию каннабиса.

В обширной пояснительной записке к проекту нардепы тщательно описывают полезные свойства марихуаны, а также существенно увеличивают список тех заболеваний, которые могут лечиться с помощью травки.

Это, в частности:

Неврологические болезни: Альцгеймера, Хантингтона и синдром Туретта, рассеянный склероз;

Заболевания и симптомы пищеварительного тракта: лечение побочных эффектов химиотерапии при онкологии (особенно при тошноте и рвоте) и побочных эффектов, связанных с лечением ВИЧ/СПИД, и предварительные выводы по язвенной колите и болезни крона, положительное действие при воспалении кишечника; действие при дисфункции моторики кишечника;

Антимикробное действие, а также лечение посттравматического синдрома, различных заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, различных форм склероза, герпеса, диабетической нейропатии, анорексии и другие.

Каннабис

Как уже сказано выше, практика использования наркотика в медицине очень популярна во многих развитых странах.

“По состоянию на июль 2018 года применения медицинского каннабиса легализовано в 44 странах мира, среди которых такие: Германия, Испания, Нидерланды, Италия, Чехия, Франция, Португалия, Польша, Греция, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, а также Израиль, Великобритания, США и Канада”, — сказано в пояснительной записке к проекту закона.

Правда, по словам народного депутата от фракции Блок Петра Порошенко Ирины Сусловой, законопроект не успеют принять в парламенте до конца каденции (досрочные выборы назначены на 21 июля). Но при этом у идеи есть поддержка на всех уровнях, и народные депутаты следующего созыва будут также продвигать аналогичный проект закона.

Когда документ примут — медицинский каннабис появится в украинских аптеках. "Речь о средствах, которые позволяют бороться со многими болезнями – мигренями, онкозаболеваниями и так далее", — пояснила в эфире ObozTV внефракционный народный депутат Светлана Залищук.

Что еще готовят

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал переход с 2020 года на государственное страхование от онкологических заболеваний. Тогда эксперты встретили идею с позитивом, ведь лечение рака — дело дорогостоящие, потому далеко не каждый украинец может получить качественную помощь.

Позиция Кабмина во многом связана с ужасной статистикой онкозаболеваний в Украине. Каждый шестой житель страны умирает от рака, что в среднем составляет около 85 тысяч человек в год.

Мнение на этот счет высказала и и. о министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, уже с 2020 года на уровне специализированной медицинской помощи заработают новые правила, в том числе в медучреждениях, где лечат онкобольных пациентов. Кроме того, она анонсировала еще ряд изменений:

Увеличение доступа к бесплатному лечению для онкобольных пациентов.

Увеличение финансирования программ. В прошлом году к 709 млн грн, которые были предусмотрены изначально, удалось добавить еще 910 млн грн. Правда, в этом году в государственном бюджете пока заложено только 631 миллион гривен.

Совершенствание систему раннего выявления рака. Ведь от 30% до 50% случаев заболевания можно избежать, если избавиться факторов риска и ежегодно проходить профилактические обследования.

Во многом финансирование этих программ связанно с будущим государственным бюджетом на 2020 год. Его будет принимать в конце 2019 года уже новый состав украинского парламента.

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