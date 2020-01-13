Заусенцы и сухие пятки: названы неприметные признаки проблем со здоровьем у ребенка

Тело ребенка часто реагирует на заболевания еще до того, как появляется плохое самочувствие и отчетливые симптомы конкретного заболевания.

К тому же, малыш не всегда (в меру своего возраста) может понять, что именно его беспокоит и правильно описать состояние. Да и некоторые болезни и сбои протекают без привычных "звоночков" в виде температуры, слабости и "текущего" носа.

"Часто первые признаки нарушений можно заметить по внешним проявлениям – на коже, языке, ручках, ножках и пр. Просто присмотритесь к своему чаду повнимательней, и, заметив неладное, обратитесь к врачу – он уже либо развеет ваши опасения, либо назначит дополнительные обследования и адекватное лечение", – объяснила читателям MedOboz семейный врач Мария Горелая.

Неполадки в организме ребенка часто первыми выдают внешние признаки Агуся

Итак, следующие признаки на теле ребенка должны обратить ваше внимание и стать поводом для обращения в поликлинику:

– Сухая кожа губ и частое появление "заед" – обычно такие признаки сопутствуют желудочно-кишечным расстройствам.

– Ярко-красный язык и десны – это выдает активную работу иммунитета против какой-либо (возможно скрытой) инфекции.

– Бледно-розовые десны – это является симптомом анемии. Возможно, ребенку нужна корректировка питания либо дополнительный прием специальных препаратов.

– "Мокрые" глазки – если нет лихорадки и ребенок не уставший, это может быть признаком инфекционного заболевания глаз и носа.

– Синяки под глазами (при том, что ребенок достаточно времени проводит на свежем воздухе) часто предупреждают о хронической инфекции, заболевании органов дыхания либо же являются признаком гельминтоза.

– Высыпания на шее – если это не результат аллергической реакции, то вероятно они являются проявлением нарушений в работе щитовидной железы.

– Заусеницы вокруг ногтей – они могут предупреждать о недостатке белков в организме, а также фолиевой кислоты или витамина С.

– Сильно выпадают волосы – это серьезный симптом, который может предупреждать об эндокринных сбоях и дефиците жизненно важных микроэлементов, в частности, железа.

– Шелушатся стопы – если дело не в некачественном белье или обуви, это может быть признаком грибковой инфекции, нехватки витаминов или развития аллергии.

– Слишком сухая кожа тела (шелушится, зудит и пр.) – это может говорить о неправильном уходе за кожей младенца, перегревах, пересушенном воздухе в помещении или недостаточном потреблении им жидкости. Но если эти факторы исключены, то причина может крыться в гормональных сбоях, нарушении кровообращения или дефиците ценных для организма веществ.

– Красные уши – когда этот внешний признак не быстротечен (покраснение не проходит), то это может свидетельствовать о наличии в организме инфекции или развитии дерматита.

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