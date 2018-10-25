Корь скосила село на Буковине: десятки заболевших

В результате вспышки кори в селе Рукшина на Буковине заболело 45 детей и одна беременная учительница.

Большинство больных лечатся дома. Восемь детей находятся в больнице в состоянии средней тяжести, передает ТСН.

"Самые младшие - это дети первого класса, и самые старшие – 11 класс. Это лихорадка, это головная боль, это признаки коньюнктивита, рвота и общая слабость", – рассказывает заместитель главного врача Хотинской ЦРБ Алла Яковенко.

Отмечается, что пострадавшие преимущественно не имели прививок. Первый случай заболевания в школе зафиксировали в сентябре. Количество больных постепенно увеличивалось, но учебное заведение на карантин закрыли только сейчас. Да и то не из-за кори, а из-за ОРВИ. Общее количество заболевших перевалило за сотню.

"Заболел впервые мальчик из первого класса. Он был в гостях в Путильском районе, позже мы узнали, что район страдает от вспышки кори. 23 года работаю директором школы, я не помню такого случая, такой вспышки заболеваемости корью", – отмечает директор Рукшинской школы Сергей Шишковский.

В Україні цього року від кору померли 14 людей. Ліків проти кору не існує, і єдиний спосіб убезпечити себе — зробити щеплення. Чому ж багато українців виступають проти щеплень? pic.twitter.com/lZrjGSC6b6 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 25 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве озвучили пугающую статистику распространения кори в Украине.