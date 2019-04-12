Ядовитый паук сделал дырку в ноге мальчика в Британии: фото 18+

В Великобритании 9-летнего мальчика укусил ядовитый паук и буквально прожег ему дырку в ноге.

Так, Бобби Клири из графства Эссекс пожаловался на раздражение в области голени. Его мать Эмма решила, что мальчика укусил комар, и нанесла на его кожу антисептик. Спустя три дня 34-летней женщине позвонили из школы и сообщили, что "Бобби хромает, а его рана гноится", пишет The Mirror.

Мать отвела мальчика к терапевту, однако тот не заметил ничего опасного и просто обработал рану. Вскоре это место начало гноиться еще сильнее и там образовалась дырка.

The Mirror

После этого ребенка срочно доставили в больницу. Как выяснилось, его укусил ядовитый паук. Врачи удалили яд из ноги ребенка, его текущее состояние здоровья не уточняется.

The Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на юге Одесской области поселился новый вид пауков – хеиракантиум, или желтосумый колющий паук (лат. Cheiracanthium punctorium), который может быть опасен для человека.

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