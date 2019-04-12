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/Педиатрия

Ядовитый паук сделал дырку в ноге мальчика в Британии: фото 18+

1.1тЧитать материал на украинском

В Великобритании 9-летнего мальчика укусил ядовитый паук и буквально прожег ему дырку в ноге.

Так, Бобби Клири из графства Эссекс пожаловался на раздражение в области голени. Его мать Эмма решила, что мальчика укусил комар, и нанесла на его кожу антисептик. Спустя три дня 34-летней женщине позвонили из школы и сообщили, что "Бобби хромает, а его рана гноится", пишет The Mirror.

Мать отвела мальчика к терапевту, однако тот не заметил ничего опасного и просто обработал рану. Вскоре это место начало гноиться еще сильнее и там образовалась дырка.

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Ядовитый паук сделал дырку в ноге мальчика в Британии: фото 18+

The Mirror

После этого ребенка срочно доставили в больницу. Как выяснилось, его укусил ядовитый паук. Врачи удалили яд из ноги ребенка, его текущее состояние здоровья не уточняется.

Ядовитый паук сделал дырку в ноге мальчика в Британии: фото 18+

The Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на юге Одесской области поселился новый вид пауков – хеиракантиум, или желтосумый колющий паук (лат. Cheiracanthium punctorium), который может быть опасен для человека.

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Место
Великобритания
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