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/ Педиатрия

Вредят здоровью детей: названы опасные предметы быта

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Вещества, которыми заменили опасный компонент пластика бисфенол А (BРA), вызывают увеличение лишнего веса у детей.

Ученые из медицинского центра NYU Langone Health (США) установили, что аналоги BРA – бисфенол S и F – оказывают негативное влияние на детское здоровье. Об этом сообщает Web MD.

Команда исследователей изучила уровни BРS и BРF, которые находятся в пластиковых пищевых контейнерах бутылках для воды, в моче более чем 1800 американских детей и подростков. Они обнаружили, что в целом более высокие уровни этих химических веществ коррелировали с ростом распространенности ожирения.

Вредят здоровью детей: названы опасные предметы быта

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Результаты показали, что при каждом увеличении BPS "на единицу" вероятность накопления лишних килограммов возрастала на 16%, а риск тяжелого ожирения – на 18%. Между тем, BPF реже выявлялся в исследуемых образцах мочи. Но при его обнаружении, шансы появления отложений в области живота увеличились на 29%. Полученные результаты показывают наличие связи между химическими веществами и этим метаболическим состоянием.

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Вредят здоровью детей: названы опасные предметы быта

Иллюстрация

Как писал MedOboz, мальчики стали раньше достигать половой зрелости, частично из-за роста индекса массы тела в детстве.

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Тема
Здоровье
Место
США
Теги
дети ожирение
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