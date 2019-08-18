Вплоть до лихорадки: Комаровский раскрыл неожиданную опасность кошачьих царапин

Вместе с царапинами кошки в организм человека могут попасть опасные бактерии бартонеллы, которые способны вызвать серьезное заболевание.
Это – так называемая болезнь кошачьих царапин, при которой увеличиваются лимфоузлы, сообщил на странице в Instagram известный педиатр Евгений Комаровский.
"Здоровый организм быстро справится с этой бактерией и сам, но если наблюдается иммунный дефицит от рождения или человек после тяжелой болезни, то возможен следующий этап – увеличение ближайших к месту повреждения лимфоузлов. Причем между получением царапины и увеличением лимфоузла может пройти от полутора месяцев до полугода", – уточнил он.
Кошачьи когти
samizoo.ru
Педиатр подчеркнул, что обратиться к врачу стоит сразу же после того, как заметили увеличение лимфоузлов, поскольку это может свидетельствовать не только об инфекцией, а и раке.
А вот чтобы избежать заражения после кошачьих царапин, доктор посоветовал первым делом промыть рану водой с мылом и обработать антибактериальной мазью. Врачебная помощь нужна в том случае, если повреждено лицо, края раны расходятся больше чем на 7 мм или ее глубина превышает 2 см. Также это необходимо, если не останавливается кровотечение, царапина покраснела, опухла и горячая.
Самую же большую опасность в себе несут повреждения, нанесенные агрессивным животным, поскольку оно может быть заражено бешенством.
Вопрос: ⠀ Прочитала, что очень опасно, когда человека царапает кошка — это может вызвать и бешенство, и так называемую болезнь кошачьих царапин, при которой воспаляются лимфоузлы и дело может дойти до заражения крови. С бешенством мне более-менее понятно: там есть все-таки признаки болезни у животного — агрессия, слюнотечение, водобоязнь, а вот как понять, не заразился ли ребенок от вроде бы здоровой кошки. Что нужно делать, если ребенка поцарапала кошка? ⠀ Ответ: Уже в своем вопросе вы отчасти ответили себе же: да, в ситуации, когда кошка поцарапала человека, главное — понять, кто кого обидел, потому что зараженное бешенством животное, скорее всего, проявит агрессию первым, и здесь нужно действовать по проверенному алгоритму. ⠀ Если же кошку ребенок что называется "достал", то это совсем другой случай, и алгоритм действий будет иным. Прежде всего нужно рану промыть с мылом. Так вы продезинфицируете раневую поверхность, уменьшив тем самым риск заражения. В случае с болезнью кошачьих царапин — опасность попадания в организм с током крови бактерии с красивым названием бартонелла. Чтобы еще снизить риск заражения, хорошо бы применить антибактериальную мазь. Это именно тот случай, когда она не помешает. ⠀ Здоровый организм быстро справится с этой бактерией и сам, но если наблюдается иммунный дефицит от рождения или человек после тяжелой болезни, то возможен следующий этап — увеличение ближайших к месту повреждения лимфоузлов. Причем между получением царапины и увеличением лимфоузла может пройти от полутора месяцев до полугода. Узлы могут оставаться увеличенными тоже несколько месяцев и приходить в норму сами, но если вдруг появляются признаки воспаления, то потребуется лечение антибиотиками. ⠀ Напомню, когда нужно обязательно обратиться к доктору: если рана на лице, если это рваная рана, если края раны расходятся более чем на 7 миллиметров, если глубокая рана длиннее 2 см, если не удается остановить кровотечение, если царапина покраснела, опухла и горячая. ⠀ Также обращаю ваше внимание на то, что при любом увеличении лимфоузлов следует посетить врача — этот симптом может быть признаком очень серьезных заболеваний, в том числе онкологических.
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