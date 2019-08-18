Вплоть до лихорадки: Комаровский раскрыл неожиданную опасность кошачьих царапин

Вместе с царапинами кошки в организм человека могут попасть опасные бактерии бартонеллы, которые способны вызвать серьезное заболевание.

Это – так называемая болезнь кошачьих царапин, при которой увеличиваются лимфоузлы, сообщил на странице в Instagram известный педиатр Евгений Комаровский.

"Здоровый организм быстро справится с этой бактерией и сам, но если наблюдается иммунный дефицит от рождения или человек после тяжелой болезни, то возможен следующий этап – увеличение ближайших к месту повреждения лимфоузлов. Причем между получением царапины и увеличением лимфоузла может пройти от полутора месяцев до полугода", – уточнил он.

Кошачьи когти samizoo.ru

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Педиатр подчеркнул, что обратиться к врачу стоит сразу же после того, как заметили увеличение лимфоузлов, поскольку это может свидетельствовать не только об инфекцией, а и раке.

А вот чтобы избежать заражения после кошачьих царапин, доктор посоветовал первым делом промыть рану водой с мылом и обработать антибактериальной мазью. Врачебная помощь нужна в том случае, если повреждено лицо, края раны расходятся больше чем на 7 мм или ее глубина превышает 2 см. Также это необходимо, если не останавливается кровотечение, царапина покраснела, опухла и горячая.

Самую же большую опасность в себе несут повреждения, нанесенные агрессивным животным, поскольку оно может быть заражено бешенством.

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