Очередной раз Всемирная Организация Здравоохранения заявляет о росте заболеваемости корью в Европе. Уже за первое полугодие 2018 года в Европе 41 000 детей и взрослых заболели корью. Общее число инфицированных за этот период значительно превышает представленные суммарные показатели за 12 месяцев каждого предыдущего года в нынешнем десятилетии. Согласно отчётам стран Европы в этом году от кори погибло, по крайней мере, 37 человек.

К сожалению, даже те страны, которые перестали быть эндемичными по кори, на сегодняшний день вновь вернули себе этот печальный статус.

“Этот частичный регресс показывает, что любой человек, у которого нет иммунитета к данной болезни, остается уязвимым перед ней вне зависимости от того, где он проживает, и что все страны должны и далее прилагать усилия к тому, чтобы увеличить охват и ликвидировать пробелы в иммунизации населения, даже если им уже присвоен статус стран, где была прервана передача или достигнута элиминация данной болезни”, – отмечает д-р Nedret Emiroglu, директор Отдела по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и инфекционным болезням, ЕРБ ВОЗ.

Корь является очень заразной болезнью, поэтому для того, чтобы полностью избавиться от неё, требуется охват вакцинацией не менее 95% населения двумя дозами прививки. Хотя охват иммунизацией двумя дозами вакцины с противокоревым компонентом подлежащих иммунизации детей в Регионе вырос с 88% в 2016 г. до 90% в 2017 г., на местном уровне всё ещё сохраняется значительный разброс показателей: некоторые районы сообщают о достижении 95%-ного охвата, тогда как у других этот показатель находится на уровне ниже 70%.

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