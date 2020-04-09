Во Львове успешно провели операцию на желудке новорожденной девочке, которая родилась с весом всего один килограмм.

Как передает zaxid.net, ребенок появился на свет 6 апреля в одном из родильных домов Львова на 32 неделе беременности. Первенец родился преждевременно, у малышки была задержка внутриутробного развития и тяжелый врожденный порок – некроз желудка. Большая часть стенки желудка ребенка отмерла.

Младенца с критически низкой массой тела успешно прооперировали детские хирурги Львовской городской детской больницы, что на ул. Филиппа Орлика.

Иллюстрация 24 канал

Спустя три часа после приезда в больницу ребенок был уже на операционном столе. В состав операционной бригады вошли анестезиолог Сергей Шиш, детские хирурги Галина Курило, Дмитрий Грицак и операционная медсестра Нина Лопушанская.

Таких детей, как объяснила заведующая II хирургического отделения детской больницы Галина Курило, оперируют на специальных надувных подогреваемых матрасах, которые постоянно поддерживают и контролируют температуру тела пациента.

"Врожденный порок у малыша следовало устранять как можно быстрее и при этом сохранить высокое качество хирургической помощи, потому что недоношенным детям с критически малой массой тела не желательно длительное время находиться на операционном столе. Нам пришлось оперировать хирургическими инструментами, похожими на те, которыми работают офтальмологи. Мы с коллегами справились за 40 минут", – рассказала хирург Галина Курило.

После операции ребенок находится в реанимационном отделении в специальном кювезе, в котором поддерживается температура воздуха, влажность, насыщенность кислородом. Девочка была на искусственной вентиляции легких, но 9 апреля ее сняли с ИВЛ и она дышит самостоятельно. Врачи говорят, что пациентка уверенно идет на поправку.

Вскоре девочку переведут в отделение хирургии врожденных пороков и новорожденных. Мама будет рядом с дочкой.

В будущем такие дети, отметила Галина Курило, требуют постоянного контроля за тем, как проходит заживление ран после операции, как восстанавливается желудок, развиваются органы брюшной полости. Но самый трудный этап уже позади.

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