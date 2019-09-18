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/ Педиатрия

Во Львове от страшной инфекции умер 2-летний ребенок

1.9т Читать материал на украинском

Во Львове от менингококковой инфекции умер 2-летний мальчик.

Как сообщило местное издание Zaxid.net, болезнь развивалась стремительно – поднялась температура, появилась рвота и симптомы, напоминающие энтеровирусную или острую респираторную инфекцию.

"Ребенка отвезли в больницу в Меденичах Дрогобычского района. Но состояние ухудшалось и ребенка госпитализировали во Львов, в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной больницы", – рассказал замдиректора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

Во Львове от менингококковой инфекции умер ребенок

Во Львове от менингококковой инфекции умер ребенок

MRPL.city

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Мальчик поступил в больницу во второй половине дня во вторник, 17 сентября, а ночью скончался.

На Львовщине уже зафиксировано восемь случаев этой инфекции среди детей и взрослых.

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому медикам предстоить выяснить, с кем контактировал ребенок и есть ли у его окружения похожие симптомы.

Как писал OBOZREVATEL, в Черкассах 2-летний ребенок умер от менингококковой инфекции молниеносной формы. Мальчик скончался за два дня с момента обнаружения болезни.

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Место
Украина Львов
Тег
инфекция
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