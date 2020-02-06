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/ Педиатрия

Сердце остановилось на руках отца: в Киеве во время гастроскопии умер 2-летний малыш

38.4т
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В Киеве 2-летний ребенок умер во время проведения гастроскопии, родители обвинили в трагедии медиков.

Об этом идет речь в сюжете ТСН, который вышел в четверг, 6 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мать погибшего Максима Елена Мигович рассказала, что два дня назад вечером малыш играл со старшей сестрой. "Они прыгали на кровати. В руках у него была кукла, от которой Максим оторвал ногу. Он ту ногу грыз и, когда спрыгнул с кровати на подушки, наверное, поперхнулся этой ногой", – вспомнила она.

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В Киеве во время гастроскопии умер 2-летний малыш

В Киеве во время гастроскопии умер 2-летний малыш

Родители сразу проверили горло. Отец перевернул сына вверх ногами. Все, вроде бы, было нормально, но позже ребенка начало тошнить. Через час все повторилось. Родители вызвали скорую и Максима госпитализировали в детскую больницу на улице Богатырской в ​​столице. Там сделали рентген, взяли анализы и на утро назначили гастроскопию.

Первая процедура не дала результата и врач назначил повторное обследование. "Сын кричал и плакал. Врач вставил во второй раз. Он, когда доставал зонд и шайбу, то пошла кровь. Распухла шея, посинел", – рассказал отец погибшего Юрий Мигович.

Сердце Максима перестало биться на руках у отца. Ребенка пытались реанимировать, но бесполезно.

В Киеве во время гастроскопии умер 2-летний малыш

В Киеве во время гастроскопии умер 2-летний малыш

Скриншот из видео

Результат экспертизы показал, что смерть ребенка наступила из-за разрыва глотки и пищевода. Заведующая хирургическим отделением больницы на Богатырской комментировать заключение бюро экспертиз отказалась.

"У нас нет заключения. Нам не прислали, извините. Я думаю, что оценку дадут компетентные органы. Зондирование был назначено, потому что было кровотечение", – заверила Светлана Брагинская.

По словам адвоката, если вину медика докажут, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Родителям посоветовали провести еще одну судебно-медицинскую экспертизу, которая установит окончательную причину смерти их ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Буковине умер 3-летний ребенок с двусторонней гнойной пневмонией, которому не смогли поставить правильный диагноз.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Теги
врачебная ошибка врачи
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Он Алекс
Он Алекс
Земля пухом мальчику.
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Украинский мир во всей красе.
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Он Алекс
Он Алекс
Газмяс Омский, ты пидр и выродок ольгинский
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Smith Zlata
Smith Zlata
Таких врачей следует гнать в шею! Горе какое....
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