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/ Педиатрия

В Индии родилась девочка с тремя головами: жуткие фото и видео 18+

7.4т Читать материал на украинском

В четверг, 11 июля, в штате Уттар-Прадеш (Индия) родилась "трехголовая" девочка, страдающая редкой болезнью.

Врачи обнаружили у ребенка энцефалоцеле — врожденный порок развития черепа и головного мозга, при котором часть мозгового вещества оказывается вне черепной коробки. Об этом написала Lenta.ru со ссылкой на таблоид The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Из-за дефекта костной ткани кажется, что у девочки из затылка растут еще две головы, написало издание.

Девочка с тремя головами

Девочка с тремя головами

The Sun

Доктора отметили, что беременность новоиспеченной матери проходила без осложнений. На данный момент медики выясняют, что стало причиной такой аномалии у младенца.

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"Это заболевание крайне редкое. Тело ребенка не до конца развилось. Мы сделаем МРТ, после чего проведем операцию и отделим "головы", — подчеркнул представитель больницы Раджеш Тхакур.

Девочка с тремя головами

Девочка с тремя головами

The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индонезии живет ребенок с двумя лицами и двумя мозгами в одной голове. Такая патология встречается в одном из 250 тысяч случаев.

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Место
Индия
Тег
болезнь
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