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/ Педиатрия

Делали без анестезии: выяснились новые подробности жуткой смерти ребенка в киевской больнице

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В киевской больнице, где во время гастроскопии умер 2-летний мальчик, могли перед процедурой ввести ребенку общую анестезию.

Эта норма относительно детей до шести лет обязательна согласно европейским стандартам, рассказала ТСН детская гастроэнтеролог Галина Салтыкова (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Она пояснила, что зондирование – это болезненная процедура, которую выдерживает далеко не каждый взрослый.

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На гастроскопии в Киеве умер ребенок

На гастроскопии в Киеве умер ребенок

Коллаж

"Рекомендацией является проведение [гастроскопии] детям под общим наркозом. Второе – обязательное использование зондов той длины и ширины, которые должны соответствовать росту и весу ребенка", – пояснила доцент кафедры педиатрии №4 НМУ Богомольца.

Касательно того, мог ли ребенок погибнуть от кусочка пластиковой игрушки, которую он проглотил накануне, врач ответила:

"Кусочек может быть острым. Опасность может быть в остроте. Может повредить слизистую и способствовать развитию кровотечения".

Отметим, согласно выводов экспертов, смерть ребенка наступила из-за разрыва глотки и пищевода.

Как писал OBOZREVATEL, недавно правоохранители опросили родителей двухлетнего мальчика, который погиб во время проведения гастроскопии в одной из больниц Киева.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 140 – ненадлежащее исполнение служебных обязанностей медицинского или фармацевтического работника, которое привело к тяжелым последствиям, в том числе смерти человека.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
видео умер ребенок врачи врачебная ошибка
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