Когда и зачем делать прививки: Супрун пояснила необходимость вакцинации

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, когда и зачем нужно делать прививки.

"В нашем организме постоянно происходит битва: возбудители болезни постоянно пытаются проникнуть в тело, а иммунная система уничтожает их. Но некоторые патогены настолько сильны, что могут преодолеть иммунную систему еще до того, как она установит защиту. Во время вакцинации в организм вводится небольшое количество конкретного патогена, и это позволяет иммунной системе разработать и накопить нужное оружие. Этого достаточно, чтобы наш организм мог подготовиться к следующей встрече и не допустить заболевания", - объяснила Супрун

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Так, для создания защиты против инфекционных болезней разработан соответствующий алгоритм вакцинации.

Для выработки у ребенка иммунитета против гепатита В, необходимо ввести ей 3 дозы вакцины, против дифтерии и столбняка - более 4 доз, против кори, паротита и краснухи - 2 дозы.

Иммунитет против дифтерии, столбняка и коклюша сохраняется в течение 7-10 лет. Поэтому необходимо повторно делать прививки.

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У очень небольшого количества людей иммунитет после вакцинации не сформируется. И они могут рассчитывать только на коллективный иммунитет, при его отсутствии подвергаются высокому риску заболеть.

"Вот почему все должны делать прививки, ведь мы несем ответственность и за здоровье других", - подытожила чиновник.

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