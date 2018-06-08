Это нужно прочитать всем, кто собирается в тёплые страны или же на дачу за красивым загаром и положительными эмоциями. Особенно если вы едете не одни, а с детками. Будем говорить о безопасном загаре и о правилах нахождения под солнцем.
Наверняка, из уроков физики все вы помните, что солнечный свет состоит из нескольких спектров излучения: ультрафиолетовое излучение особенно нас интересует, так как под его влиянием вырабатывается витамин D3. Этот витамин очень важен для детского организма, так как он принимает участие в усвоения кальция, положительно влияет на центр терморегуляции, улучшает структуру кожи и т.д.
Но есть и обратная сторона медали - при длительном и неправильном пребывании на солнце могут возникать нежелательные последствия такие как ожоги, перегревание и даже солнечный и тепловой удар.
Для того чтобы свести к минимуму все эти негативные моменты следует придерживаться некоторых простых правил:
Находиться под открытым солнцем с 8 до 10 утра и после 16.00 вечером.
Пользоваться солнцезащитными зонтиками из натуральных тканей.
Обязательно пользоваться водостойкими солнцезащитными кремами. Причем SPF фильтр должен быть не менее 30.
Наличие у ребенка головного убора даже не обсуждается! Желательно чтобы он был светлых цветов и из натуральных тканей. Очень хорошо подходят светлые соломенные шляпки.
Так же не стоит забывать о достаточном употреблении воды.
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