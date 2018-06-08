Это нужно прочитать всем, кто собирается в тёплые страны или же на дачу за красивым загаром и положительными эмоциями. Особенно если вы едете не одни, а с детками. Будем говорить о безопасном загаре и о правилах нахождения под солнцем.

Наверняка, из уроков физики все вы помните, что солнечный свет состоит из нескольких спектров излучения: ультрафиолетовое излучение особенно нас интересует, так как под его влиянием вырабатывается витамин D3. Этот витамин очень важен для детского организма, так как он принимает участие в усвоения кальция, положительно влияет на центр терморегуляции, улучшает структуру кожи и т.д.

Но есть и обратная сторона медали - при длительном и неправильном пребывании на солнце могут возникать нежелательные последствия такие как ожоги, перегревание и даже солнечный и тепловой удар.

Для того чтобы свести к минимуму все эти негативные моменты следует придерживаться некоторых простых правил: