Мы на Facebook
УкрEngРус
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По препаратам
  • По производителям
  • По действующим веществам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео
Анатолий Власенко
Анатолий Власенко
Врач-отоларинголог, сурдологВсе статьи автора

Советы для тех, кто планирует отдых с детьми

428

Это нужно прочитать всем, кто собирается в тёплые страны или же на дачу за красивым загаром и положительными эмоциями. Особенно если вы едете не одни, а с детками. Будем говорить о безопасном загаре и о правилах нахождения под солнцем.

Наверняка, из уроков физики все вы помните, что солнечный свет состоит из нескольких спектров излучения: ультрафиолетовое излучение особенно нас интересует, так как под его влиянием вырабатывается витамин D3. Этот витамин очень важен для детского организма, так как он принимает участие в усвоения кальция, положительно влияет на центр терморегуляции, улучшает структуру кожи и т.д.

Но есть и обратная сторона медали - при длительном и неправильном пребывании на солнце могут возникать нежелательные последствия такие как ожоги, перегревание и даже солнечный и тепловой удар.

Для того чтобы свести к минимуму все эти негативные моменты следует придерживаться некоторых простых правил:

  • Находиться под открытым солнцем с 8 до 10 утра и после 16.00 вечером.

  • Пользоваться солнцезащитными зонтиками из натуральных тканей.

  • Обязательно пользоваться водостойкими солнцезащитными кремами. Причем SPF фильтр должен быть не менее 30.

  • Наличие у ребенка головного убора даже не обсуждается! Желательно чтобы он был светлых цветов и из натуральных тканей. Очень хорошо подходят светлые соломенные шляпки.

  • Так же не стоит забывать о достаточном употреблении воды.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Анатолий ВласенкоАнатолий Власенко
Тема
Здоровье
Объекты
здоровьедетиотпускСоветы врача
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины