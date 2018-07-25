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Съел 30 штук и чуть не умер: популярные сувениры разорвали кишечник ребенку

2.2тЧитать новость на украинском

В Австралии пятилетний ребенок проглотил 30 магнитов с холодильника и попал в больницу с повреждениями кишечника.

Инцидент произошел в городе Мельбурн, сообщило издание New Zealand Herald.

Бабушка Ноя Лефо, с которой его оставили ушедшие на работу родители, обнаружила ребенка корчащимся от боли на полу кухни. Она немедленно вызвала скорую и позвонила матери Лефо.

Врачи сделали рентген мальчику и нашли у него в кишечнике 30 круглых металлических предметов. Тогда ребенок признался, что принял серебристые магниты за леденцы, приставил стул к холодильнику и проглотил их по одному.

Пострадавший ребенок

Хирургам потребовалось шесть часов, чтобы извлечь все магниты. Они сказали матери, что если бы мальчика доставили в больницу на несколько часов позже, он мог бы погибнуть.

Во время движения по пищеварительному тракту магниты притягиваются друг к другу и рвут стенки кишечника. Доктора обнаружили в кишечнике мальчика 12 отверстий и зашили их. Часть органа пришлось удалить.

"Должен признаться, я ни разу не видел ребенка, проглотившего 30 магнитов", — отметил оперировавший Лефо хирург Маурицио Пачилли. Он добавил, что магниты могут быть не менее опасными, чем батарейки и канцелярские пробки, и призвал родителей прятать их от детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет.

Место
Австралия
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