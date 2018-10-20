Сахарный диабет 2 типа – состояние, которое может развиться в любом возрасте. Часто он развивается медленно, постепенно, что сильно затрудняет диагностику.

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Сахарный диабет (СД) 2 типа – это хроническое состояние, характеризующееся высоким уровнем сахара (глюкозы) в крови. Наша поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин, который помогает контролировать уровень сахара. При развитии СД 2 типа либо тело не производит достаточное количество инсулина, либо оно неадекватно реагирует на инсулин, что называется инсулинорезистентность.

Симптомы

Существуют общие симптомы диабетов 1 и 2 типа. И у детей, и у взрослых СД может проявляться:

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Учащённое мочеиспускание: при избытке сахара в крови, почкам приходится нелегко, им нужно больше сил для фильтрации, в итоге – повышенное мочеиспускание; кстати говоря, обратите внимание – если ребёнок внезапно начал мочиться ночью в постель, то это может быть первым признаком болезни;

Жажда: усиление выделения мочи приводит к обезвоживанию, поэтому может возникнуть сильная жажда;

Усталость;

Нарушение зрения: повышенный сахар может как бы вытягивать жидкость из хрусталика глаза, что приводит к ухудшению зрения;

Потемнение кожи: инсулинорезистентность может привести к появлению участков потемнения кожи; у врачей это называется папиллярно-пигментная дистрофия кожи; она часто появляется в области подмышек или на задней поверхности шеи;

Медленно заживают раны.

Причины и факторы риска

СД 2 типа может развиться у любого человека, включая детей. Чаще всего он развивается у взрослых и детей, имеющих лишний вес или страдающих ожирением. Ожирение усугубляет ситуацию, так как приводит к развитию инсулинорезистентности (т. е. органы и ткани не отвечают должным образом на инсулин и не абсорбируют достаточное количество сахара из крови).

Инсулинорезистентность ведёт к высокому уровню глюкозы в крови, низкой толерантности к глюкозе, частым воспалениям и гиперпродукции глюкозы в печени. ⠀

Согласно результатам исследования 2017-го года, молодые люди младше 25 лет, страдающие ожирением (индекс массы тела 30 и более) в 4 раза более подвержены развитию СД 2 типа.

Другие факторы риска у детей включают в себя: родители или братья/сёстры с этой проблемой, так как это состояние имеет наследственный характер;

уроженцы Азии, островов Тихого океана, Африки, Американских индейцев, Латинской Америки страдают чаще;

люди, имеющие признаки инсулинорезистентности, как например, папиллярно-пигментная дистрофия кожи;

Диагностика

Диагноз можно поставить, исходя из результатов анализа крови:

глюкоза крови, определяемая утром натощак;

анализ крови на гликированный гемоглобин;

взятие крови на глюкозу в течение дня.

Лечение

Лечение СД 2 типа похоже и у детей, и у взрослых.

В первую очередь – это изменение образа жизни, что включает в себя контроль веса, изменение рациона питания и физические упражнения. Кроме этого, доктор может прописать лекарства, которые помогут организму ребёнка давать правильный ответ на инсулин. Ну и малышу потребуется регулярный контроль глюкозы крови. План лечения будет индивидуальным для каждого ребёнка.

Профилактика

Самое главное в профилактике СД 2 типа – это ведение здорового образа жизни. А это значит – поддержание нормального веса, составление сбалансированного рациона (с ограничением сахаров и простых углеводов), регулярные физические нагрузки (спорт, активные игры не менее 60 минут ежедневно).

Осложнения

Дети с СД 2 типа подвержены развитию тяжёлых осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, а также:

высокое АД,

повышенный холестерин,

повреждение сетчатки глаза, или диабетическая ретинопатия,

повреждение почек, или диабетическая нефропатия.⠀

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