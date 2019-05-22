Рост смертности! Звездам предъявили серьезные обвинения из-за детских фото

Британская благотворительная организация The Lullaby Trust обеспокоена тем, что звезды публикуют в соцсетях фотографии, на которых их младенцы спят в стручках, гнездах или на мягких поверхностях.

По словам организации, звезды непреднамеренно продвигают небезопасные методы или продукты миллионам людей, сообщает The Sun.

Среди таких знаменитостей Ким Кардашьян, Хилари Дафф, Софи Эллис-Бекстор и Эми Чайлдс.

Ким Кардашьян vogue.ua

Спящий ребенок Ким (скриншот) thesun.co.uk

Ким Кардашьян - одна из звезд, которая публикует опасные фотографии своих детей в интернете.

Хилари Дафф teleprogramma.pro

Ребенок Хилари спит в сапогах и тюрбане (скриншот) thesun.co.uk

Хилари Дафф также опубликовала снимок своего малыша в явно рискованной позе для сна.

Эми Чайлдс peoples.ru

Спящий ребенок Эми Чайлдс (скриншот) thesun.co.uk

Пресс-секретарь Эми Чайлдс заявила, что руководящие принципы были неясными, и добавила, что безопасность детей всегда в центре внимания Эми.

По словам благотворительной организации, следует избегать подушек, детских кроваток и мягких постельных принадлежностей.

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