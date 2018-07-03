Ребенок умолял и вырывался: украинская ведущая рассказала о диком случае в клинике Киева

Украинская телеведущая Даша Малахова стала свидетелем неприятной ситуации в одной из частных клиник Киева, во время которой маленькой девочке нанесли психологическую травму из-за неправильного подхода медиков и родителей к процессу вакцинации.

По мнению женщины, инцидент произошел из-за того, что в Украине нет нормальной культуры общения с детьми, и их не воспринимают как полноценных членов общества. Своими негативными впечатлениями Малахова поделилась на странице в Facebook.

"Мы не умеем обращаться и общаться с детьми. У нас нет здорового будущего. Сразу хочу сказать, что меня возмущает отсутствие всяческого уважения к детям на территории страны, чей паспорт и гражданство я ношу. Культурно так сложилось, что взрослый — это все, а ребенок — дурак и ничто. Взрослый — сильный, ребенок — слабый, взрослый — умный и опытный, ребенок — идиот", — возмутилась ведущая.

Она рассказала, что, придя в больницу, чтобы сдать анализы детей, встретила у кабинета мужчину и женщину, которые привели на прививку свою испуганную маленькую дочь и даже не пытались помочь малышке справиться со страхом.

"Я вынуждена была уйти, поскольку крик ребенка был невыносимым. И я не ханжа. Ребенка привели для прививок, поскольку об этом говорилось еще в коридоре среди взрослых, прививки называли уколами, обсуждали ребенка (как будто ее не было) и просили не мешать, когда говорили взрослые, хотя говорили они глупости и вещи, которые только пугали ребенка еще больше. Родителей и ребенка пригласили в кабинет и начали готовить прививку, на глазах у него, разводить растворы, выбирать шприцы, медсестры с отрешенными лицами, похожие на лунатиков, автоматически и молча занимались "уколами", — вспоминает Малахова.

Она подчеркнула, что, несмотря на то, что мама и папа девочки были дорого одеты и привели ее в частную клинику, это не уберегло ребенка от такого отношения, какое обычно характерно для пациентов поликлиник в странах третьего мира.

"Ребенок кричал о помощи, просил остановиться, умолял, вырывался, плакал, рыдал. Девочка просила так, как будто ее готовились убить, и это ее последние минуты жизни. Папа ловко подметил, что боль — это хорошо. За что получил в моей голове "Оскар" за худшую роль папы для девочки. И что если она хочет поехать отдыхать — боль это обязательная часть перед тем, как станет хорошо. Тупая теория от папы с барсеткой, которая сразу программирует малышку и, скорее всего, выльется в ее переживания во взрослой жизни, поэтому папа получит по заслугам, но девочка не виновата", — рассказывает ведущая.

Она также обратила внимание на проблему того, что украинские медики и учителя, являющиеся людьми, которые часто контактируют с детьми, к сожалению, не умеют с ними общаться, не понимают потребностей и особенностей маленького человека и даже не готовы выйти из образа взрослого, чем часто калечат детскую психику.

"Прошу вас, отнеситесь серьезно к чувствам детей. Готовьтесь к походам к врачу. И помните — в самые сложные моменты нашим детям нужны мы. Глаза в глаза и уверенность, что мы их не подведем. Иначе все не имеет смысла… Пусть будет гараж внедорожников и целая гардеробная барсеток — если ваш ребенок не счастлив и ему страшно — жизнь ваша дерьмо", — подытожила Малахова свой эмоциональный пост обращением к родителям.

Большинство подписчиков ведущей выразили свою солидарность с ней и оставили под текстом множество комментариев, осуждающих безразличие взрослых к чувствам детей.

"Всегда есть время, всегда. Не всегда хватает терпения. Важны самые первые походы к врачу, и если тогда не хватило терпения, это очень сложно исправить, потом нужно терпения в два раза больше", "На самом деле удивительно это по-дурацки привитое чувство — надо значит надо", "Очень жаль слышать в таких случаях от медперсонала: "Мы всего лишь выполняем свою работу, успокойте ребенка и не мешайте нам работать". А ведь они с живыми людьми работают, не на заводе со станками", "Ужасно, все живут по принципу "Мы терпели, и вы терпите", но ведь это же наши дети, которые нам верят, доверяют. Зачем нужны дети людям, которым не важны чувства. Это очень грустно", — пишут люди.

Вместе с тем, некоторые пользователи отметили, что бывают такие случаи, когда важно не упустить время для эффективного лечения и ради спасения жизни приходится пожертвовать уговорами ребенка не бояться врачей.

"Бывают моменты, когда все сделано правильно, а ребенок все равно умоляет о помощи и вырывается, но ждать нельзя. Я говорю о стационаре, уколах и капельницах. Что важнее тогда — чувства маленького человека или его жизнь?", "Не всегда есть время на уговоры. Бывают экстренные ситуации. Бывают схемы лечения и лекарства по времени. И возраст, когда отвлечь ребенка ещё не выходит", — говорится в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как родителям понять, что их ребенок психологически уже готов к школе.