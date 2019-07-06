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/Педиатрия

"Расслабьтесь!" Комаровский развенчал миф о маленьких детях

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Родители маленьких детей, у которых долго не растут молочные зубы, не должны бояться, что их ребенок "не такой как все".

Об этом в Instagram рассказал известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский. Он развеял миф о связи между отсутствием молочных зубов и проблемами со здоровьем ребенка.

На вопрос, что делать, если у ребенка долго не растут молочные зубы, Комаровский заявил: "Перестать заглядывать ему в рот – это самый главный совет. Детей, у которых не вырастают зубы, не бывает. Прямой взаимосвязи между состоянием здоровья и отсутствием молочных зубов также нет. Успокойтесь. Я за свою жизнь, посмотрев более полумиллиона детей, ребенка, у которого не выросли зубы, не видел ни разу. Другой вопрос в том, что, да, когда у вас появились зубы, то он такой, как все. Расслабьтесь".

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По его словам, такая патология возможна, "если у ребенка есть тяжелые нарушения обмена кальция и фосфора, если у него есть тяжелый рахит".

"Но не бывает такого, что всё на месте, а зубов нет. То есть, если у него три раза были переломы рук, ноги колесом, голова квадратом, еще и зубы не растут – да, есть какая-то общая серьезная болезнь. Но, если все нормально, улыбается, развивается, всё хорошо, но зубов нет, потерпите. Перестаньте заглядывать в рот ребенку", – заключил доктор.

Вопрос: ⠀ Что делать, если у ребенка долго не растут молочные зубы? ⠀ Ответ: ⠀ Перестать заглядывать ему в рот – это самый главный совет. Детей, у которых не вырастают зубы не бывает. Прямой взаимосвязи между состоянием здоровья и отсутствием молочных зубов также нет. Успокойтесь. Я свою жизнь, посмотрев более полумиллиона детей, ребенка, у которого не выросли зубы, не видел ни разу. Другой вопрос в том, что, да, когда у вас появились зубы, то он такой, как все. Расслабьтесь. ⠀ Не бывает такого, чтобы, например, все в порядке… то есть если ребенка есть тяжелые нарушения обмена кальция и фосфора, если у него есть тяжелый рахит, но не бывает такого, что всё на месте, а зубов нет. То есть, если у него три раза были переломы рук, ноги колесом, голова квадратом, еще и зубы не растут – да, есть какая-то общая серьезная болезнь. Но, если все нормально, улыбается, развивается, всё хорошо, но зубов нет, потерпите. Перестаньте заглядывать в рот ребенку. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #зубы #дети #родительство

Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Комаровский также дал советы родителям, как правильно выбрать автокресло для ребенка. Кроме того, он рассказал, с какого возраста детям можно давать планшет.

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Темы
ЗдоровьеРодители и детиСоветы врачей
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Тег
дети
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