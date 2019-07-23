Ранняя половая зрелость у мальчиков: ученые назвали причины

Исследования показывают, что мальчики стали раньше достигать половой зрелости, частично из-за роста индекса массы тела (ИМТ) в детстве.

К такому выводу пришли ученые из Швеции, оценив тенденции роста 4090 юношей, рожденных в период с 1947 по 1996 год. Об этом сообщает CNN.

Половое созревание у ребят, рожденных в конце 50-летнего периода, наступало в 13,7 года, тогда как у рожденных в начале – в 14,2.

По мнению специалистов, это можно объяснить увеличением ИМТ в детском возрасте, которое связано с более ранними сроками полового созревания у мальчиков. Дополнительными факторами также могут послужить питание, социально-экономические условия и воздействие химических веществ, которые разрушают гормоны.

Иллюстрация

Индекс массы тела – это вес человека в килограммах, деленный на квадрат роста в метрах.

Ранее MedOboz писал, что из-за редкого заболевания американец Патрик Берли достиг половой зрелости еще в раннем детстве.

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