Продлевает жизнь: нужно ли брать детей с собой в путешествие

Детей полезно брать с собой в путешествие, так как полученные от этого ощущения продлевают жизнь.

Такой совет дал известный украинский педиатр, врач высшей категории, телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

"С точки зрения здоровья, ребенку полезно путешествовать? Или лучше к бабушке на дачу, в здоровый и привычный микроклимат?" – задали ему вопрос обеспокоенные родители.

Ответ был таким:

"Я глубоко убежден в том, что путешествия – это то, что улучшает и продлевает жизнь. Видеть страны, обмениваться впечатлениями, сформировать привычку путешествовать с малолетства – это очень здорово. Когда мама и папа путешествуют без ребенка – это принципиально грубейшая ошибка. Если вы имеете возможность путешествовать, вы перед Богом и совестью обязаны путешествовать вместе с детьми. Потому что о чем мы можем вспомнить потом? О любви и путешествиях. Дайте вашим детям источник воспоминаний. Обязательно берите их с собой".

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