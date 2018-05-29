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Продлевает жизнь: нужно ли брать детей с собой в путешествие

2.2тЧитать новость на украинском

Детей полезно брать с собой в путешествие, так как полученные от этого ощущения продлевают жизнь.

Такой совет дал известный украинский педиатр, врач высшей категории, телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

"С точки зрения здоровья, ребенку полезно путешествовать? Или лучше к бабушке на дачу, в здоровый и привычный микроклимат?" – задали ему вопрос обеспокоенные родители.

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Ответ был таким:

"Я глубоко убежден в том, что путешествия – это то, что улучшает и продлевает жизнь. Видеть страны, обмениваться впечатлениями, сформировать привычку путешествовать с малолетства – это очень здорово. Когда мама и папа путешествуют без ребенка – это принципиально грубейшая ошибка. Если вы имеете возможность путешествовать, вы перед Богом и совестью обязаны путешествовать вместе с детьми. Потому что о чем мы можем вспомнить потом? О любви и путешествиях. Дайте вашим детям источник воспоминаний. Обязательно берите их с собой".

Вопрос: ⠀ С точки зрения здоровья, ребенку полезно путешествовать? Или лучше к бабушке на дачу, в здоровый и привычный микроклимат? ⠀ Ответ: ⠀ Я глубоко убежден в том, что путешествия – это то, что улучшает и продлевает жизнь. Видеть страны, обмениваться впечатлениями, сформировать привычку путешествовать с малолетства – это очень здорово. Когда мама и папа путешествуют без ребенка – это принципиально грубейшая ошибка. Если вы имеете возможность путешествовать, вы перед Богом и совестью обязаны путешествовать вместе с детьми. Потому что о чем мы можем вспомнить потом? О любви и путешествиях. Дайте вашим детям источник воспоминаний. Обязательно берите их с собой. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #путешествия

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров обратился с проникновенной речью к своим коллегам, в которой рассказал о проблеме неправильного восприятия современным украинским обществом миссии врача.

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Тема
Здоровье
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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