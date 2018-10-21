Я собрала для вас возможные причины в одном посте и сегодня расскажу о них, а также о вариантах диагноза низкого веса.
Пишите как у вас дела с весом, худым ребёнок выглядит? Мой хомяк в первые месяцы прибавлял по 1,5-2кг, а потом замедлился и сейчас обычного веса для своего роста.
Ребёнок может родиться с низкой массой тела для своего гестационного срока (ЗВУР - задержка внутриутробного развития):
Токсикоз в начале беременности;
Вредные привычки мамы;
Хронические заболевания мамы;
Хронические стрессы;
Патология плаценты;
Многоплодная беременность;
Генетические мутации и наследственные болезни плода.
До 2 лет говорим - гипотрофия, старше – дефицит веса:
1 степень 10-20%;
2 степень 20-30%;
3 степень >30% (+задержка роста).
Причины:
Наследственный фактор (в семье все худые, ребёнка ничего не беспокоит, рост в норме);
Ошибки в питании (недостаточное количество грудного молока, неправильно подобранная смесь, позднее введение прикорма, недостаточное количество прикорма);
Дети с психосоциальной депривацией, при отсутствии заботы родителей и неправильного обращения.
Органическая патология составляет менее 5 % случаев! Это значит, что если ребёнка ничего не беспокоит, то в 95% случаев он здоров!
Патология ЖКТ: синдром мальабсорбции (нарушение всасывания) проявляется нарушением стула, целиакия, муковисцидоз, лактазная недостаточность.
Пищевая аллергия;
Эндокринологическая патология;
Другие причины: патология почек, патология сердца, тяжелый иммунодефицит, анемия, онкология, системные хронические заболевания (туберкулез, узелковый периартериит).
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