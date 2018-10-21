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/Блоги - Педиатрия

Екатерина Санникова
Екатерина Санникова
Детский эндокринолог Все статьи автора

Причины дефицита веса у малыша

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Я собрала для вас возможные причины в одном посте и сегодня расскажу о них, а также о вариантах диагноза низкого веса.

Пишите как у вас дела с весом, худым ребёнок выглядит? Мой хомяк в первые месяцы прибавлял по 1,5-2кг, а потом замедлился и сейчас обычного веса для своего роста.

Ребёнок может родиться с низкой массой тела для своего гестационного срока (ЗВУР - задержка внутриутробного развития):

  • Токсикоз в начале беременности;

  • Вредные привычки мамы;

  • Хронические заболевания мамы;

  • Хронические стрессы;

  • Патология плаценты;

  • Многоплодная беременность;

  • Генетические мутации и наследственные болезни плода.

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До 2 лет говорим - гипотрофия, старше – дефицит веса:

1 степень 10-20%;

2 степень 20-30%;

3 степень >30% (+задержка роста).

Причины:

  • Наследственный фактор (в семье все худые, ребёнка ничего не беспокоит, рост в норме);

  • Ошибки в питании (недостаточное количество грудного молока, неправильно подобранная смесь, позднее введение прикорма, недостаточное количество прикорма);

  • Дети с психосоциальной депривацией, при отсутствии заботы родителей и неправильного обращения.

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  • Органическая патология составляет менее 5 % случаев! Это значит, что если ребёнка ничего не беспокоит, то в 95% случаев он здоров!

  • Патология ЖКТ: синдром мальабсорбции (нарушение всасывания) проявляется нарушением стула, целиакия, муковисцидоз, лактазная недостаточность.

  • Пищевая аллергия;

  • Эндокринологическая патология;

  • Другие причины: патология почек, патология сердца, тяжелый иммунодефицит, анемия, онкология, системные хронические заболевания (туберкулез, узелковый периартериит).

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Автор
Екатерина Санникова Екатерина Санникова
Объекты
детиврачиздоровьеболезнь
Источник
Источник:Екатерина Санникова
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