Я собрала для вас возможные причины в одном посте и сегодня расскажу о них, а также о вариантах диагноза низкого веса.

Пишите как у вас дела с весом, худым ребёнок выглядит? Мой хомяк в первые месяцы прибавлял по 1,5-2кг, а потом замедлился и сейчас обычного веса для своего роста.

Ребёнок может родиться с низкой массой тела для своего гестационного срока (ЗВУР - задержка внутриутробного развития):

Токсикоз в начале беременности;

Вредные привычки мамы;

Хронические заболевания мамы;

Хронические стрессы;

Патология плаценты;

Многоплодная беременность;

Генетические мутации и наследственные болезни плода.

До 2 лет говорим - гипотрофия, старше – дефицит веса:

1 степень 10-20%;

2 степень 20-30%;

3 степень >30% (+задержка роста).

Причины:

Наследственный фактор (в семье все худые, ребёнка ничего не беспокоит, рост в норме);

Ошибки в питании (недостаточное количество грудного молока, неправильно подобранная смесь, позднее введение прикорма, недостаточное количество прикорма);

Дети с психосоциальной депривацией, при отсутствии заботы родителей и неправильного обращения.

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Органическая патология составляет менее 5 % случаев! Это значит, что если ребёнка ничего не беспокоит, то в 95% случаев он здоров!

Патология ЖКТ: синдром мальабсорбции (нарушение всасывания) проявляется нарушением стула, целиакия, муковисцидоз, лактазная недостаточность.

Пищевая аллергия;

Эндокринологическая патология;

Другие причины: патология почек, патология сердца, тяжелый иммунодефицит, анемия, онкология, системные хронические заболевания (туберкулез, узелковый периартериит).

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