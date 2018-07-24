"Поглотил" своего брата: в Индонезии родился мальчик с двумя лицами и парой мозгов. Жуткие фото и видео

В Индонезии живет ребенок с двумя лицами и двумя мозгами в одной голове.

Мальчик по имени Гилан Эндика родился в индонезийском городе Батам два месяца назад, сообщает Daily Mail.

У него одно тело, две руки и две ноги, но из-за того, что его брат-близнец не смог развиться в утробе матери, голова ребенка оказалась деформированной. Такая патология встречается в одном из 250 тысяч случаев.

Издание отмечает, что деформация головы и присутствие мозга и лица брата-близнеца подвергает жизнь ребенка опасности — в голове скапливается лишняя жидкость. Местные врачи констатировали, что не могут помочь родителям в этой ситуации. Пока ребенок остается в больнице под присмотром специалистов.

Мать Гилана рассказала, что не знала о состоянии сына в утробе вплоть до родов. Женщина трижды проходила проверку ультразвуком, но она ничего не показала.

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