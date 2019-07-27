"Море не лечит": педиатр объяснила, почему ребенок часто болеет

Если ребенок часто и долго болеет, родителям необходимо в первую очередь обратиться к аллергологу.

Такой совет дала в эфире ObozTV врач-педиатр Анна Горбань. Она объяснила, что дети с неклассическими проявлениями аллергии больше подвержены простудным и инфекционным заболеваниям.

Медик развеяла миф о том, что болезненных детей обязательно нужно "вывозить на море" на длительный период.

"Хочу сразу расставить точки на "і". Море не лечит. Большая часть населения Земли живет на море. Но все болеют. Поэтому нужно разбираться со своим врачом, почему ребенок болеет", – подчеркнула она.

"Чаще всего проблема часто и долго болеющего ребенка – аллергические заболевания, которые не проявляются в классическом виде", – отметила Горбань.

Педиатр напомнила, что летом много аллергических факторов, связанных с пыльцой трав и цветов. Но иногда о возможной аллергии родители даже не догадываются.

"Аллергия – это воспаление. Но его вызывают не микробы, а другие белки. Та же пыльца – это белковый компонент. И когда аллергия очень небольшая, то у органов проявляются все признаки воспаления: отеки, на микроскопическом уровне покраснение, боль и нарушение функций… Тут нет классического проявления: ребенок съел конфету и почесался. Это видно. А тут не видно", – рассказала она.

Именно поэтому, по словам Горбань, дети с аллергией быстрее подхватывают вирусные инфекции – у них в организме уже идет воспалительный процесс.

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