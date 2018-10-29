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/Педиатрия

Органы отказали: на Закарпатье страшная болезнь убила 12-летнего мальчика

1.8тЧитать материал на украинском

В Мукачеве Закарпатской области в больнице умер больной корью 12-летний мальчик.

Трагедия произошла в субботу, 27 октября. Утром, около 7:00 часов, 12-летний мальчик из села Страбичово был доставлен в Закарпатскую областную детскую больницу в инфекционное отделение. Состояние мальчика на тот момент был уже средней тяжести, пишет Mukachevo.net.

Как рассказал главный врач детской областной больницы Роман Шницер, предварительно врачи диагностировали у него корь.

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"Заболевание было уже где-то около недели на дому. За медицинской помощью раньше к нам не обращался. Привит не был. То есть имеем запоздалое поступление", – заявил врач.

Шницер пояснил, что состояние мальчика резко ухудшилось, и его перевели в реанимационное отделение.

"Уже были холодные конечности, нарушение микроциркуляции, его сразу перевели в реанимационное отделение. Там продолжалась негативная динамика, падение давления, расстройства жизненно важных органов, и на этом фоне наступила смерть у ребенка. Такое мгновенное течение болезни", – отметил он.

Почему родители не обратились за помощью раньше, пока не известно. Вместе с тем, они обратились в милицию с заявлением о ненадлежащем исполнении своей работы врачами.

В Мукачевском районном отделе полиции рассказали, что сведения внесены в ЕРДР, открыто производство по ч.2 статьи 140 УК – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

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В больнице отметили, что сначала проведут все экспертизы, а уже согласно их выводам будут действовать дальше.

"Мы должны иметь результаты судебно-медицинской экспертизы, мы четко должны знать причину смерти ребенка и подтвердить ее на судебно-медицинском вскрытии. Были взяты иммуноглобулины чтобы подтвердить диагноз кори, а это не быстро делается. И только после этого мы можем проводить дальнейшие действия. Это касается уже последнего этапа лечения когда он поступил к нам в больницу, – пояснил Шницер.

Врач также подчеркнул, что перед этим нужно провести комиссионное обследование, почему ребенок не был привит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве озвучили пугающую статистику распространения кори в Украине.

Место
Украина
Объект
Национальная полиция Украины
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