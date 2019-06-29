"Он был серый, губы синие": на Буковине из-за врачебной ошибки умер 3-летний мальчик

На Буковине умер 3-летний ребенок с двусторонней гнойной пневмонией, которому не смогли поставить правильный диагноз.

В случившемся родители погибшего Саши Гордея обвиняют врачей, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что у мальчика внезапно поднялась температура и появился кашель, после чего несколько дней разные врачи не могли поставить точный диагноз.

Мама Саши Гордея на могиле сына Скрин видео

"Первая врач сказала – ничего страшного нет, это от кашля температура. На второй день – гнойна ангина, стоматит, на третий день – возможно, это корь. Три врача его слушали и три врача сказали, что легкие чистые", – говорит мать мальчика Леся Гордей.

Поскольку в Путильской больнице инфекционного отделения нет, родителям посоветовали ехать в областной центр за 120 километров. Врач инфекционного отделения Черновицкой областной детской больницы Роман Гончарук диагностировал у ребенка корь.

"Осмотр длился не больше минуты. Сразу он – корь. Сел за стол и сразу начал писать это заключение. Не предложив нам градусника, не послушав, и не предлагая нам госпитализацию", – утверждает Гордей.

Семья вернулась домой, но мальчик не прекращал температурить и кашлять. Когда Саше стало плохо, семейный врач решила его госпитализировать.

Саша Гордей Скрин видео

Погибший ребенок и родители Скрин видео

"Он был серый, губы синие, худой. Зашла, увидела, что это очень тяжелый ребенок", – вспомнила семейка врач Путильской амбулатории семейной медицины Татьяна Терен.

В районной больнице малышу сделали рентгеновский снимок, на котором врач сразу увидел пневмонию, но не признаки кори.

"При осмотре у ребенка никакой сыпи не было. Когда увидели вместе с педиатром снимок, то очень удивились. На снимке было просроченное воспаление легких с обеих сторон выраженное", – рассказал врач реанимационного отделения Путильской ЦРБ Михаил Гавриляк. Через полтора часа мальчик умер в реанимации.

В свою очередь Гончарук уверяет, что видел у ребенка признаки кори, а мать отказалась от госпитализации.

Заключение о смерти Скрин видео

"Осмотрел ребенка, поставил диагноз, написал консультативное заключение. В заключении написано то, что написано, то что видел, то и написал. Что-то другое я не могу писать априори", – сказал он.

Мать ребенка настаивает, что ее подпись на документах не означает отказ от госпитализации. "Я расписалась в том журнале напротив своих данных. О госпитализации беседы не было вообще", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кременчуге ребенок погиб из-за врачебной ошибки. Мальчика лечили в городской детской больнице от заболевания желудка, в то время когда, по предварительным данным, причиной смерти стал отек головного мозга.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!