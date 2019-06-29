Главная Новости
Мова Язык
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Педиатрия

"Он был серый, губы синие": на Буковине из-за врачебной ошибки умер 3-летний мальчик

1.1тЧитать материал на украинском

На Буковине умер 3-летний ребенок с двусторонней гнойной пневмонией, которому не смогли поставить правильный диагноз.

В случившемся родители погибшего Саши Гордея обвиняют врачей, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что у мальчика внезапно поднялась температура и появился кашель, после чего несколько дней разные врачи не могли поставить точный диагноз.

Новости
Представлялся врачом и раздевал: на Черниговщине задержали "серийного" педофила

Мама Саши Гордея на могиле сына

Мама Саши Гордея на могиле сына

Скрин видео

"Первая врач сказала – ничего страшного нет, это от кашля температура. На второй день – гнойна ангина, стоматит, на третий день – возможно, это корь. Три врача его слушали и три врача сказали, что легкие чистые", – говорит мать мальчика Леся Гордей.

Поскольку в Путильской больнице инфекционного отделения нет, родителям посоветовали ехать в областной центр за 120 километров. Врач инфекционного отделения Черновицкой областной детской больницы Роман Гончарук диагностировал у ребенка корь.

"Осмотр длился не больше минуты. Сразу он – корь. Сел за стол и сразу начал писать это заключение. Не предложив нам градусника, не послушав, и не предлагая нам госпитализацию", – утверждает Гордей.

Новости
Затянуло в водоворот: в Чернигове ребенок погиб страшной смертью

Семья вернулась домой, но мальчик не прекращал температурить и кашлять. Когда Саше стало плохо, семейный врач решила его госпитализировать.

Саша Гордей

Саша Гордей

Скрин видео

Погибший ребенок и родители

Погибший ребенок и родители

Скрин видео

"Он был серый, губы синие, худой. Зашла, увидела, что это очень тяжелый ребенок", – вспомнила семейка врач Путильской амбулатории семейной медицины Татьяна Терен.

В районной больнице малышу сделали рентгеновский снимок, на котором врач сразу увидел пневмонию, но не признаки кори.

Новости
"Могли поехать в морг!" В Мелитополе "скорая" оскандалилась с больным ребенком

"При осмотре у ребенка никакой сыпи не было. Когда увидели вместе с педиатром снимок, то очень удивились. На снимке было просроченное воспаление легких с обеих сторон выраженное", – рассказал врач реанимационного отделения Путильской ЦРБ Михаил Гавриляк. Через полтора часа мальчик умер в реанимации.

В свою очередь Гончарук уверяет, что видел у ребенка признаки кори, а мать отказалась от госпитализации.

Заключение о смерти

Заключение о смерти

Скрин видео

"Осмотрел ребенка, поставил диагноз, написал консультативное заключение. В заключении написано то, что написано, то что видел, то и написал. Что-то другое я не могу писать априори", – сказал он.

Мать ребенка настаивает, что ее подпись на документах не означает отказ от госпитализации. "Я расписалась в том журнале напротив своих данных. О госпитализации беседы не было вообще", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кременчуге ребенок погиб из-за врачебной ошибки. Мальчика лечили в городской детской больнице от заболевания желудка, в то время когда, по предварительным данным, причиной смерти стал отек головного мозга.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Здоровье
Место
УкраинаЧерновцы
Теги
умер ребенокврачебная ошибкаскандалывидео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
1
Интересно
8
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины