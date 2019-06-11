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/Педиатрия

Не хуже опиоидов: одобрено новое устройство для снятия боли

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Первое медицинское устройство для уменьшения выраженности боли в животе у пациентов в возрасте 11–18 лет с синдромом раздраженного кишечника получило одобрение на маркетинг.

Это не первое изобретение компании Innovative Health Solutions, заявку на которое одобрило Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA). Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

IB-Stim — устройство, отпускаемое только по рецепту, состоит из небольшого одноразового электрического стимулятора нерва, располагаемого за ухом пациента. Оно содержит чип на батарейках, излучающий низкочастотные электрические импульсы для непрерывной стимуляции ветвей определенных черепных нервов в течение 5 дней, с последующей заменой.

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Уменьшение выраженности боли происходит путем стимуляции нервных окончаний ушной раковины и соседних участков. Устройство можно использовать непрерывно до 3 недель.

Устройство IB-Stim

Устройство IB-Stim

ibstim.com

Устройство IB-Stim

Устройство IB-Stim

ibstim.com

Синдромом раздраженного кишечника — это группа одновременно возникающих симптомов, включающая повторяющуюся боль в животе и изменения перистальтики кишечника, проявляющиеся поносом и/или запором.

Ранее MedOboz писал, что компания Google создала технологию, которая выявляет раковые клетки на томограммах легких с точностью, недоступной человеческому глазу.

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