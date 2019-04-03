Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Педиатрия

На Харьковщине с ребенком случилась трагедия из-за отравленной воды: детали ЧП

1.4тЧитать материал на украинском

В пгт Прудянка Дергачевского района Харьковской области зарегистрирован случай отравления ребенка возрастом 1 год и 2 месяца нитратами, содержавшимися в воде из колодца.

Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины. "Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в отделение анестезиологии и интенсивной терапии коммунального учреждения здравоохранения "Областная детская клиническая больница" №1", – сказано в заявлении.

Отмечается, что мать ребенка, зная о сверхнормативном содержании нитратов в воде собственного колодца (превышение ПДК в 1,3 раза), давала ребенку пить фасованную воду, а пищу готовила на воде из другого колодца, где, по словам местных жителей, была хорошая вода.

Новости
Массовое отключение воды в Украине: Кабмин нашел выход

На Харьковщине с ребенком случилась трагедия из-за отравленной воды: детали ЧП

Скришот с видео

Однако исследования, проведенные специалистами областного лабораторного центра, показали, что в этом колодце содержание нитратов в воде составляла 414,3 мг/куб.дм, что в 8,3 раза превышает гигиенический норматив.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области после прививки против полиомиелита и гепатита умерла шестимесячная девочка.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
УкраинаХарьков
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины