На грани фантастики: в Израиле научились спасать детей еще в утробе

Израильский хирург Юваль Гиалчински творит настоящие чудеса, делая операции детям еще в утробе матери.

Так, он успешно исправляет врожденные дефекты плода, спасая его от инвалидности и смерти. По совместительству Гиалчински является заведующим центром медицины плода больницы "Бейлинсон", пишет Vesty.co.il.

Отмечается, что лечение неродившихся детей – это очень сложная задача, стоящая перед современной медициной. В матку вводится под местной анестезией тонкая трубочка – фетоскоп, к которой подсоединены видеокамера и крошечные инструменты, позволяющие проводить операции.

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Юрий Гиальчински

Гиалчински довелось сделать сотни операций по коррекции различных патологий. По словам доктора, лечение плодов сильно отличается от лечения уже родившихся детей, даже недоношенных. С другой стороны, матка является благоприятной средой для лечения, плод там более защищен, чем родившийся больной ребенок, кроме того, там присутствуют стволовые клетки, обладающие лечебным потенциалом.

Кстати, именно Гиалчински разработал такой метод внутриутробной УЗИ-диагностики синдрома Дауна, как измерение толщины шейной складки ("шкифут орпит"). В 2006 году он впервые увидел внутриматочную операцию плода и понял, что хочет этим заниматься.

"Нельзя отказывать в помощи больному только потому, что он еще не родился", – считает доктор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте Амосова провели уникальную операцию мальчику, которому на тот момент было всего шесть часов – ему установили крошечный кардиостимулятор.

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