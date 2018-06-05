С каждым днём пляжный сезон всё ближе, больше ясных солнечных дней.
И вот представьте, вы, щедро намазавшись солнцезащитным кремом, принимаете солнечные ванны. Ваш пятимесячный малыш тоже.
Но есть ли необходимость наносить на кожу младенца солнцезащитный крем? По мнению педиатров FDA – не всегда.
Лучший способ защитить кожу малыша – избегать нахождения на солнце, особенно в период с 10 утра до 14 часов дня, когда ультрафиолетовые лучи наиболее активны.
А солнцезащитные кремы подходят детям и взрослым. Так почему же их не рекомендуют для малышей?
Кожа младенцев не такая зрелая, как у взрослого человека. Кроме этого, малыши имеют более высокую площадь поверхности тела по отношению к весу, чем дети старшего возраста и взрослые. По совокупности этих двух факторов получаем, что кожа младенцев более восприимчива к воздействию химических веществ, содержащихся в солнцезащитных кремах, из-за чего повышается вероятность развития побочных эффектов при их применении.
Поэтому лучшим способом уберечь малыша от ультрафиолета – это держать его в тени.
Американская Академия Педиатров предлагает одевать младенцев в лёгкие штаны, рубашки с длинными рукавами и шляпы с широкими полями, чтобы защитить шею от солнечного ожога. Помните, что кепка на малыше смотрится очень мило, но не защищает такие нежные места ребёнка, как шея и уши.
Летняя жара представляет собой отдельное испытание для малышей.
Это связано с тем, что маленькие дети не потеют так, как взрослые. Пот естественным образом охлаждает нас, когда мы перегреваемся. Но у младенцев эта система ещё плохо развита, поэтому будьте внимательны, следите, чтоб малыш не перегрелся.
В жару дети находятся в зоне риска по обезвоживанию организма. За этим тоже нужно внимательно следить. Кормите их как обычно грудным молоком или молочной смесью, вода, содержащаяся в них, не даст малышу заполучить обезвоживание.
Итак, подведём итоги. Вот несколько советов по защите от солнечных лучей кожи малыша младше 6 месяцев:
Малыш должен находиться в тени так долго, как это возможно;
Проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем начать использовать солнцезащитный крем для ребёнка;
Выходя на прогулку, убедитесь, что одежда закрывает от солнца все чувствительные места малыша. Руководствуйтесь здравым смыслом: если ткань сильно просвечивает, скорее всего, она не сможет защитить кожу ребёнка;
Малыш должен выходить на улицу в головном уборе, который создаёт достаточную тень;
Следите за малышом, чтобы убедиться, что у него нет признаков солнечного ожога или обезвоживания (нервозность, покраснение, сильный плач);
Если у малыша случился солнечный ожог, немедленно унесите его с солнца и приложите холодный компресс на поражённый участок кожи;
Не забывайте про возможное обезвоживание. Если ребёнок провёл на солнце дольше нескольких минут, дайте ему грудное молоко или молочную смесь. Их было бы правильнее охладить.
Читайте все новости по теме "Здоровье новорожденного" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.