Развенчиваю мифы!

Миф №1. Родничок слишком большой, скорее всего, это рахит"

Размеры родничка никак не связаны с рахитом. В фазе "цветущего" рахита, когда происходит значительное размягчение костей, возможно размягчение костных краев родничка, но размер при этом не изменяется.

Миф №2 "Родничок слишком маленький, значит признак рахита".

От введения витамина Д не зависит возраст закрытия родничка, раннее закрытие не является препятствием к проведению профилактики рахита.

Миф №3. "Родничок слишком долго не зарастает - это либо рахит, либо гидроцефалия".

Родничок может быть больше средневозрастного размера, но при этом довольно быстро закрыться, и наоборот. Помимо размера родничка при рахите будут другие характерные признаки. А при гидроцефалии врачи обычно ориентируются не на размер родничка, а на скорость прибавки роста головки малыша.

Миф №4 "Родничок закрывается слишком быстро - головному мозгу некуда будет расти, и разовьется умственная неполноценность".

Рост черепа осуществляется не столько за счет области родничка, сколько за счет швов, поэтому "раннее" закрытие родничка не вредит росту головного мозга. Размер большого родничка и скорость его закрытия - это генетически обусловленные факторы!

Миф№5 "Головку в области родничков лучше не трогать — можно повредить мозг".

Головной мозг надежно защищен многочисленными прослойками тканей. Мозговое вещество покрыто оболочками мозга (мягкой мозговой, паутинной и твердой мозговой), затем перепончатой соединительной тканью, тонкой прослойкой жировой ткани и кожей. Поэтому никакие манипуляции (поглаживание, расчесывание) над областью родничка не способно причинить вреда вашему малышу.

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