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/ Педиатрия

Масло лаванды влияет на гормональный обмен у детей

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Исследования показали, что масло лаванды, которое входит в состав мыла, шампуней, гелей для душа и косметических средств, влияет на рост груди у детей. Данная патология называется гинекомастией.

Результаты исследований были опубликованы в The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, сообщает издание Daily Mail.

Масло лаванды разрушает химические вещества в организме, стимулируя выработку большего количества женского гормона эстрогена и блокируя выработку тестостерона. Это вещество может спровоцировать преждевременный рост молочных желез у девочек и у мальчиков.

Масло лаванды влияет на гормональный обмен у детей

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Исследователи утверждают, что гинекомастия является распространенным состоянием развития тканей молочной железы у мужчин, но это редко происходит до наступления половой зрелости.

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Гинекомастия у мужчин

Гинекомастия у мужчин

Оказалось, что в уходе за детьми, родители которых обратились к медикам с жалобами на ненормальный рост груди, использовали средства с маслом лаванды. Спустя 3-6 месяцев после удаления из быта продуктов, которые содержали данный ингредиент, рост желез остановился с восстановлением должных размеров.

Учеными были проверены 8 компонентов масла лаванды и их влияние на клетки человека в чашке Петри. Они определили, что некоторые соединения имитируют эстроген и блокируют тестостерон, проявляя так называемые антиандрогенные эффекты.

По словам специалистов, масло лаванды содержит химические вещества, разрушающие эндокринную систему. Эндокринная система состоит из набора желез, которые вырабатывают гормоны, регулирующие в организме рост и развитие, репродукцию, сон и настроение.

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Масло лаванды влияет на гормональный обмен у детей

Иллюстрация

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Тема
Здоровье
Теги
дети болезнь
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