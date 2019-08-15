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/ Педиатрия

Лечение мигрени у детей и подростков: новые рекомендации

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Для детей и подростков с мигренью и симптомами, которые могут быть изнурительными, влиять на посещаемость школы, социальных и спортивных мероприятий и на домашнюю деятельность, Американская академия неврологии (AAN) и Американское общество головной боли разработали два руководства. Они включают рекомендации по профилактике и лечению данного заболевания у детей и подростков.

Руководства одобрены Американской академией педиатрии и Обществом детской неврологии, а также Американским обществом головной боли, сообщает издание Medical Хpress.

Лечение мигрени у детей и подростков: новые рекомендации

Иллюстрация

Мигрень является распространенным неврологическим заболеванием, характеризующимся нерегулярными приступами умеренных или сильных головных болей и связанных с ними симптомов, включая тошноту, рвоту и чувствительность к свету и звуку. В руководящих принципах рассматривались две области: неотложное лечение для прекращения или уменьшения боли и других симптомов во время приступа, а также лечение для предотвращения или уменьшения частоты приступов мигрени и снижения воздействия заболевания на школьные, бытовые и социальные функции.

Лечение мигрени у детей и подростков: новые рекомендации

Иллюстрация

Рекомендуется, чтобы у детей и подростков был подробный анамнез и физикальное обследование, включая неврологическое обследование, которое должно быть проведено неврологом или специалистом по головной боли. Также рекомендуется, чтобы дети и подростки, а также их родители были осведомлены о мигрени, включая потенциальное выявление факторов, связанных с мигренью, таких как отсутствие физической активности, избыточный вес, чрезмерное потребление кофеина, плохие привычки сна и обезвоживание.

Мигрень может возникать наряду с расстройствами настроения, такими как депрессия и беспокойство, которые могут отсрочить выздоровление. Развитие привычек здорового образа жизни, включая здоровое питание, регулярные физические упражнения, достаточное увлажнение и достаточный сон, может решить многие из этих проблем.

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Лечение мигрени у детей и подростков: новые рекомендации

Скриншот n.neurology.org

Врачи должны обсудить риски и преимущества профилактического лечения и соответствующего неотложного лечения. Комбинация когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) и амитриптилина была более эффективной, чем только прием препарата. КПТ использует сочетание навыков преодоления трудностей, стратегий позитивного мышления, снижения барьера и релаксации с помощью биологической обратной связи, чтобы дать возможность детям и подросткам противостоять последствиям мигрени.

Рекомендуется лечить приступы, как только ребенок или подросток узнает об их начале. Такие лекарства, как ибупрофен, триптаны и комбинация суматриптан/напроксен, могут помочь облегчить боль во время приступа. Другим лечением, описанным в руководствах, было применение ботулинического токсина для профилактики мигрени. Хотя препарат эффективен в профилактике мигрени у взрослых, он не показал такой же эффективности у детей и подростков.

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Однако в руководящих принципах не рассматриваются некоторые из новейших методов лечения, включая кальцитонин-ген-связанный пептид (CGRP), другие аналогичные лекарственные средства и устройства для лечения мигрени у детей и подростков, поскольку в то время как проводились исследования, показывающие, что эти методы лечения могут хорошо работать для профилактика мигрени у взрослых, изучение этих методов лечения у детей и подростков только начиналось.

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Тема
Здоровье
Место
США
Теги
дети Головная боль
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