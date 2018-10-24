Корь захватывает Украину: озвучена пугающая статистика

В течение 42-й недели 2018 года (15-21 октября) корью в Украине заболел 781 человек: 217 взрослых и 564 ребенка.

Это на 10,5% больше, чем на предыдущей неделе, сообщает пресс-служба Минздрава, ссылаясь на данные Центра общественного здоровья.

Отмечается, что высокой остается заболеваемость среди детей. Наибольший прирост заболеваемости корью наблюдается как раз в тех областях, где наименьший уровень охвата плановой вакцинацией (Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская области).

"Больше всего болеют корью дети в возрастной категории 5-9 лет (их доля составляет почти 32% всех детей). Это те малыши, которые не получили вторую дозу КПК вовремя, из-за чего у них не выработался иммунитет к болезни. В рамках усиленной иммунизации процент детей, которые вовремя получили первую дозу КПК, составляет 31,3% (меньше всего — в Черновицкой, Одесской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях). А процент детей, которые вовремя получили две дозы, еще меньше — 25,5% (меньше всего — в Запорожской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях)", — говорится в сообщении.

Также в Минздраве добавили, что с начала года корью заболели 33 937 человек — 13 398 взрослых и 20 539 детей.

"Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 6718 человек: 2037 взрослых и 4681 ребенок), Ивано-Франковской (всего 3298 человек: 911 взрослых и 2387 детей), Закарпатской (всего 3251 человек: 612 взрослых и 2639 детей), Одесской (всего 2501 человек: 1251 взрослый и 1250 детей), в Киеве (всего 2325 человек: 1453 взрослых и 872 ребенка) и Тернопольской (всего 1916 человек: 694 взрослых и 1222 ребенка) областях", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего с начала года от осложнений после кори умерло 14 человек: десять детей и четверо взрослых.

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