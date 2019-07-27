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/ Педиатрия

Корь еще "аукнется": названы ужасные последствия эпидемии в Украине

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Эпидемия кори в Украине может обернуться страшными последствиями через 10-15 лет.

Именно на протяжении такого периода проявляется одно из самых серьезных осложнений вируса – подострый склерозирующий панэнцефалит (ПСПЭ). Об этом предупредила врач-педиатр Анна Горбань в эфире ObozTV.

Медик подчеркнула, что ПСПЭ угрожает детям, которые переболели корью, не будучи привитыми.

"Подострый склерозирующий панэнцефалит возникает у людей, которые переболели корью, и не были привитыми. В зависимости от территории (очага заболевания. – Ред.), это может быть около 300 человек на миллион переболевших", – рассказала она.

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По словам Горбань, ПСПЭ – одно из самых ужасных осложнений после кори.

"Это полная потеря дееспособности. И на протяжении нескольких лет – потеря жизни", – описала врач.

Она обратилась к родителям, которые сегодня отказываются от вакцинации.

"К сожалению, все те дети, которые были не привиты и перенесли заболевание, могут стать "статистикой", – предостерегла педиатр.

Прививка КПК защищает от кори, паротита ("свинки") и краснухи

Прививка КПК защищает от кори, паротита ("свинки") и краснухи

moz.gov.ua

Как уже писал OBOZREVATEL, ребенок, не получивший своевременную прививку, может не только заболеть сам, но и заразить других. Из-за этого в апреле 2019 года Верховный суд Украины постановил, что невакцинированному ребенку нельзя посещать детский сад.

Вспышка кори в Украине началась летом 2017 года. С этого времени (по 11 июля 2019 года) корью заболели почти 115 000 человек, 39 из которых умерли.

По данным Минздрава, у 70% заболевших не было необходимых прививок (обеих или только одной). В связи с беспрецедентной эпидемией МОЗ отменил возрастные ограничения на бесплатные вакцинации. Сейчас привиться бесплатно могут как дети, так и взрослые.

Календарь обязательных прививок

Календарь обязательных прививок

moz.gov.ua

Подробнее о причинах, симптомах и профилактике кори можно прочитать на MedOboz.

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Темы
Вспышка кори Здоровье Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Анна Горбань
Место
Украина
Теги
Советы врача дети здоровье болезни корь эпидемия кори
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Макарский Александр
Макарский Александр
Главное,не закупайте вакцину у клятого ворога! Пользуйтесь тильки томосом
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
СУС! Слава Ульйанке Супрун, пановэ.
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